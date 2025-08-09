'MOJA PRESLATKA EMICA VEĆ VLADA LOPTANJEM' Željko Mitrović pokazao svoju NEŽNU STRANU - Pogledajte kako daleko od poslovnih obaveza uživa sa UNUKOM (VIDEO)

Porodica ipak na prvom mestu!

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je poznat kao neko ko sa svojim pratiocima na društvenim mrežama deli svoje poslovne uspehe, ali i mišljenja na raze društveno-političke teme, međutim, one objave vezane za njegov privatan život uvek privuku najviše pažnje.

Mitrović je danas podelio video snimak na kome se igra sa svojom unukom Emom pokazavši da između titula velikog vizionara, ali i vladara obične i veštačke inteligencije, ipak izabrao onu najdražu, titulu DJ Eda.

U opuštenom izdanju, bez uobičajenog glamura, Mitrović se igrao loptom i iskreno smejao u društvu najmlađeg člana porodice.

- Pišu mi na komentarima društvenih mreža, da sam vladar i obične i veštačke inteligencije, ne zvuči loše ali nije tačno. Od te dve, ja sam izabrao jednu, i to onu koja može DJ-Edu dobaciti loptu na plaži! Moja preslatka Emica već vlada loptanjem - napisao je Mitrović na svom Instagramu.

Podsetimo, Mitrović je sa porodicom otišao na zasluženi odmor, ali je nastavio da privlači pažnju javnosti svojim zanimljivim i duhovitim objavama na društvenim mrežama, te najavio da je uživanju uskoro kraj i da se priprema za nove poslovne projekte.

PINKOVA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA JE STIGLA!

Podsetimo, nakon brojnih objava kreiranih uz pomoć veštačke inteligencije, Mitrović je, kao što je i najavio, predstavio novi projekat na kome je dugo radio. Reč je o posebnom modelu veštačke inteligencije PinkAI koja već u ranim fazama daje fenomenalne rezultate.

Mitrovićev pristup veštačkoj inteligenciji odražava i širi pogled na odgovornu i pametnu upotrebu tehnologije – on vidi AI ne kao pretnju, već kao alat koji, kada se koristi sa svrhom i znanjem, može doneti ogromnu korist društvu.

U vremenu kada se svet brzo menja, Željko Mitrović svojim radom i inovativnim duhom pokazao važnost prepoznavanja novih tehnologija i njihovog uključivanja u postojeće sisteme, kako medijske, tako i sve druge.

Autor: Iva Besarabić