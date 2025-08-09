VEĆA SAM ZVEZDA OD NJE! Uroš Stanić progovorio o Jeleni iz grupe Zana: Žalim što mi je ta nebitnjakovićka rođaka, nema nijedan hit!

Uroš Stanić, bivši učesnik "Elite", otkrio je da nije izgladio narušene odnose s pevačicom Jelenom Živanović iz grupe "Zana" otkako je obelodanio da mu je rođaka, te je javno izvređao.

Kada su ga novinari upitali za prirodu njihovog odnosa, Uroš nije želeo da previše govori o pevačici da joj ne bi "dizao cenu".

- Ne bih joj davao na značaju, karijera joj je otišla u penziju. Totalno mi je nebitna ta žena. Nismo izgladili odnos niti ćemo, osoba je totalno nevažna. Niti ima hitove, preglede, u ovom trenutku sam ja veća zvezda od nje - u svom stilu rekao je Uroš i dodao:

- Video sam da je davala neke izjave u vezi mene, da se viđamo samo na sahranama, katastrofa. Žena se stidi mog pojavljivanja, žao mi je stvarno što mi je rođaka. Te hitove grupe "Zana" nije ona snimila, nego žena pre nje, otkad je ona došla u grupu ne znam da li neki hit ima koji javnost zna. Ona je prilepak prošloj ženi, grupa je propala otkad je ona došla - zaključio je Stanić.

Podsetimo, on je svojevremeno, u "Eliti 7", šokirao javnost kada je progovorio o Jeleni.

- Moja rođaka, tj. baka sa mamine strane je pevačica iz grupe "Zana", Jelena Galonić. U jako lošim smo odnosima. To je jedna žena koja je ljigava, ološ patološki, mama mi je rekla da to ne pričam. Moja mama kada se razvela, ona je bukvalno molila da je zaposli, ona nije htela zato što je veliki ološ i odvratna žena... Nije htela da zaposli moju mamu. Ona je žena koja je jako zlobna, ceo život juri karijeru i cela familija je pljuje. Ona je kao mlada prekinula trudnoću, jurila je karijeru i frajere, ostala je trudna i prekinula je - rekao je tada Uroš.

Šta kaže Jelena?

Pevačica nije želela da naširoko komentariše Stanića i sve što je izgovorio na njen račun.

- Žao mi je što su ga se roditelji odrekli, kako kažete, to zaista ne znam, nisam ni s jednom ni s drugom stranom u nekom stalnom kontaktu, vidimo se i čujemo jednom godišnje, kako kažu, na venčanjima i sahranama. Želim mu svu sreću, to je sve što imam da kažem - rekla je Jelena svojevremeno za Republiku i objasnila u kakvom su tačno srodstvu:

- Nekad su razlike između dece bile i po 25 godina, to su vremena gde se rađalo više dece nego danas i gde su razlike između njih bile velike. Moja mama je rodila šestoro dece, moja baba osmoro, to je za ta vremena bilo normalno. Mene je majka rodila u 35, što je bilo čudno u to vreme, kao kasno, zato nisam samo baba, već i prababa, uopšte nije bitno da l' znam i poznajem tu decu ili ne. Moja majka je imala četiri sestre, to je ta razlika, moja tetka je mogla da meni bude baka. U inostranstvu svi kažu kazn, kao rođak, samo se kod nas to tera u detalje, kolena itd. Uroš je, u stvari, rod po maminoj liniji, ja sam njegovoj majci tetka, a razlika između nas je šest meseci, znači baba-tetka, kako se kod nas kaže, to tako ispada. Svima zvuči smešno, ali je u suštini normalno, ta moja jedna tetka je bila 1914. godište. Urošu bih mogla da budem i baka, mada ne bi ako je direktno srodstvo.

Autor: D. Tanasijević