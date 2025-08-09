NJIH DVOJE SU PRIČA ZA TELEVIZIJU I KRAJ! Lepi Mića ne veruje u ljubav Anđele i Gastoza ni posle njegovog upoznavanja sa njenima: Sve zarad medija! (FOTO)

Lepi Mića nije verovao u ljubav Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza tokom trajanja "Elite 8", ali ni sada, kada su njih dvoje nastavili svoju emotivnu vezu napolju.

Gastoz je upoznao i Anđelinu porodicu prilikom nedavnog boravka u njenoj rodnoj Crnoj Gori. Fotografija sa zajedničkog porodičnog ručka privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama i obradovala njihovu zajedničku podršku, ali ne i Lepog Miću, kom to nije nikakav dokaz ljubavi, niti garancija za uspeh i opstanak emotivne veze.

- Ma, boli me k*rac! To je budalaština! Ti se sad pravdaš da si bio kod nekoga, kao da je veza od 15 vekova, a on izašao pre 15 dana iz "Elite"... Kao da je ne znam ni ja šta. Ja sam u braku 38 godina, a ovde pričam o vezama koje traju 17 dana i pravdam se. Ti podržavaj svoju vezu! A on gleda da li njih neko podržava... Koga to boli k*rac?! Nek budu u braku 500 godina, ja u to ne verujem. To je za mene jedna priča estradna, priča za televiziju, priča rijalitija i kraj. To je za mene bezobrazluk, laganje i foliranje, a oni neka budu u vezi i neka me demantuju, nikakav problem. Meni neće biti žao zbog toga, biće mi drago da sam svojim pritiskom nekome pomogao da bude u vezi - rekao je Mića i dodao:

- Upoznao je tasta i taštu i šta?! Šta? Ne vidim šta? To je za mene estradna priča sve, to se ćuti i nikome se ne govori. Valjda ti ideš da upoznaš zbog sebe, a ne zbog mene. To slikanje... Je l' ste videli vi možda moju taštu na televiziji? Oni su sve dali na tacni, mame, tate, braću, sestre... Budalaština teška - rekao je on.

Mića je u intervjuu za Pink.rs prokomentarisao i aktuelna zbivanja oko Munje i Terze i njihovom odnosu sa decom posle rijalitija.

- To je veliki teret, njima će se neko baviti celo vreme jer su to uradili u rijalitiju. Teško je komentarisati, govoriti šta, kako... Šta god da urade reći će da je zbog rijalitija. Tu će stalno biti frke - rekao je Mića, koji ne krije da se raduje lepim stvarima koje mu predstoje.

- Moja unuka i moja ćerka su u inostranstvu, po celi božiji dan sam na Viberu. Ona je divna, krasna, daje mi snagu, energiju. Ovih dana bi trebalo da odem na put, desetak dana kod ćerke. To mi je najbitnije, to mi je u život unelo pozitivnu energiju. Imam razlog da živim zbog nekoga, da budem veseo, raspoložen, ponosan.

Autor: D. T.