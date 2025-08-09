DŽABE BACILA PARE! Sofija kupila pratioce iz Indije i Pakistana da bi bila popularnija: Hejteri je provalili, a Instagram banovao! (FOTO)

Otkako se završila "Elita 8", svaki korak Sofije Janićijević, naročito u virtuelnom svetu, na društvenim mrežama, prati se budnim okom kako njenih fanova, koji je zdušno podržavaju, tako i njenih hejtera, koji joj love svaku grešku. Zbog poslednje u nizu uveliko je predmet podsmeha na Instagramu.

Korisnici Instagrama uočili su da je Sofija posle rijalitija želela da svoju popularnost na društvenim mrežama pošto-poto uveća u rekordnom roku, te je pribegla kupovini pratilaca, u najvećoj meri onih iz Indije i Pakistana, kako bi zbir njenih fanova na ovoj društvenoj mreži bio za nekoliko desetina hiljada veći. Međutim, ubrzo je provaljena.

Njeni pratioci su odjednom "narasli preko noći", a uvidom u listu pratilaca bilo je jasno da je nekoliko desetina hiljada njih kupljeno. Naime, pojedine stranice na Instagramu objavile su da je Sofija 7. avgusta imala svega 23 hiljade pratilaca, a sutradan je ta brojka uvećana za čak 40.000 njih, mahom iz Pakistana i Indije.

Administratori Instagrama su, pretpostavlja se, ubrzo uočili Sofijine malverzacije, te su počeli da je sankcionišu. Broj pratilaca krenuo je da se smanjuje, najpre na 57 hiljada, dok ih sada ima 46 hiljada, te se mnogi pitaju gde su pobegle hiljade Pakistanaca i Indijaca i šta im se to nije dopalo na profilu zanosne Sofije, pa su se "predomislili" i više je ne prate.

Autor: D. T.