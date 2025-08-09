AKTUELNO

Pogledajte novi spot Matee Stanković: Uz ovaj hit će Kačavendin klan lomiti kukove! (VIDEO)

Pevačica Matea Stanković, koja je popularnost stekla učešćem u "Eliti 8", posle izlaska iz rijalitija vredno radi na svojoj muzičkoj karijeri, a sve koji su je zdušno pratili i podržavali tokom učešća u Pinkovom rijalitiju sada je obradovala novom pesmom.

Matea je za svoj novi singl koji nosi naziv "Nosi se" snimila i spot, koji premijerno možete pogledati na zvaničnom jutjub kanalu Zadruge.

Brza folk pesma miriše na pravi folk hit, a nema sumnje da će Mateine prijateljice, pripadnice takozvanog Kačavendinog klana - Sofija Janićijević, Sandra Obradović i Milena Kačavenda lomiti kukove uz novu pesmu svoje drugarice!

