ZAUZETI GASTOZ NEMA MIRA! Dok je sa Anđelom lajkuje vruće fotke OVE POZNATE LEPOTICE! Zanosna zadnjica bivše žene rijaliti druga mu NE DA MIRA! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen ||

Nenad Marinković Gastoz posle završetka "Elite 8", u kojoj je trijumfovao, nastavio je svoju emotivnu vezu s drugoplasiranom Anđelom Đuričić, što je posle svih dešavanja u rijalitiju izazvalo buru komentara na mrežama - i dok jedni tvrde da je prava ljubav konačno pobedila, drugi kažu da su pomirenjem posle završetka dokazali da su foliranti koji su sve radili zarad plasmana.

Njih dvoje se na negativne komentare ne obaziru, već uživaju zajedno. Ne odvajaju se, vreme uglavnom provode u njegovom stanu u Zemunu, a nedavno su posetili njenu porodicu u Crnoj Gori, u Đenovićima, o čemu ne prestaju da bruje fanovi na društvenim mrežama.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Prethodno su oduševili svoju podršku brojnim romantičnim snimcima sa plaža na crnogorskom primorju, gde ne prestaju da razmenjuju nežnosti. Pratiocima na mrežama konačno deluju skladno i srećno, međutim novi Gastozov potez na Instagramu naveo je mnoge da pomisle da situacija nije tako idilična i sjajna kao što je predstavljaju.

Naime, zauzeti Gastoz je, po svemu sudeći, ostao bez daha kada je na Instagramu ugledao novu zanosnu fotku Ivane Aleksić, bivše žene Nenada Aleksića Ša, te je njeno vrelo izdanje, na kom je u prvom planu izvajana, istrenirana zadnjica u tangama i providnoj haljini, nagradio svojim lajkom. Da li su Ivanu na ovakav rezultat u teretani inspirisali stihovi Gastozove pesme:"Proteini, vitamini, samo da je guza top, nikad neće ništa slatko, ne treba joj fotošop... Šta moja beba radi sad? Radi guzu", ostaje da saznamo.

Foto: Instagram.com

Anđelini fanovi su ovaj Gastozov postupak shvatili kao izdaju njihove miljenice i novo poniženje na njen račun, a kako će ona reagovati, budući da je i sama priznala u više navrata koliko je ljubomorna, ostaje da saznamo.

Inače, ni Ivana nije ostala "dužna" Gastozu, te mu je lajk uzvratila na fotografiji na kojoj je, naravno, sam, bez Anđele.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Gastoz je prethodne noći u emisiji "Narod pita" zvanično priznao da je sa Anđelom, iako je to svima bilo očigledno i jasno i pre priznanja.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Dokle god smo mogli da krijemo da smo zajedno, krili smo, sad više ne možemo da krijemo - rekao je on, a potom se osvrnuo na hejt komentare.

Foto: Instagram.com/andjelaadjuricicc

- Ja sam stvarno navikao na to i ne interesuje me. To me ne dodiruje, kao da ne postoji, posebno sada kada neki ti dušebrižnici kače i se**ndaju u želji da nas iznerviraju. Meni je to smejurija, ali što ih je više, oni nam prave reach na Instagramu. Što ih je više, nama se nižu brojke -rekao je Nenad.

Autor: D. T.

