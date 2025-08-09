AKTUELNO

DEMANTUJ ILI PRIZNAJ! Gastoz otkrio da li je Anđela zbog njega PROBALA MARIHUANU, a evo šta je imao da kaže za Pavla i Pegija (VIDEO)

Za ime pobednika "Elite 8" Nenada Marinkovića Gastoza vezuju se brojne kontroverze, a tokom deset meseci, koliko je proveo u rijalitiju, mnogo puta je bio u prilici da prizna ili demantuje određene navode o sebi, što je sada ponovo uradio, u okviru naše igrice "Demantuj ili priznaj"!

Jedno od najškakljivijih pitanja odnosilo se na glasine i predviđanja pojedinaca da će po izlasku iz rijalitija Anđelu Đuričić navesti na loš put, što se nije desilo. Naime Gastoz je DEMANTOVAO da je Anđela zbog njega probala marihuanu.

Foto: Pink.rs

Takođe, odgovarao je na druga pitanja koja se tiču Anđele, ali i Pavla Jovanovića, prijatelja Pegija i drugih... Pogledajte šta je priznao, a šta demantovao:

Autor: D. T.

