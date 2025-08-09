DEMANTUJ ILI PRIZNAJ! Gastoz otkrio da li je Anđela zbog njega PROBALA MARIHUANU, a evo šta je imao da kaže za Pavla i Pegija (VIDEO)

Za ime pobednika "Elite 8" Nenada Marinkovića Gastoza vezuju se brojne kontroverze, a tokom deset meseci, koliko je proveo u rijalitiju, mnogo puta je bio u prilici da prizna ili demantuje određene navode o sebi, što je sada ponovo uradio, u okviru naše igrice "Demantuj ili priznaj"!

Jedno od najškakljivijih pitanja odnosilo se na glasine i predviđanja pojedinaca da će po izlasku iz rijalitija Anđelu Đuričić navesti na loš put, što se nije desilo. Naime Gastoz je DEMANTOVAO da je Anđela zbog njega probala marihuanu.

Takođe, odgovarao je na druga pitanja koja se tiču Anđele, ali i Pavla Jovanovića, prijatelja Pegija i drugih... Pogledajte šta je priznao, a šta demantovao:

Autor: D. T.