Keti žarko želi da bude Anđela?! I dalje juri Gastoza, a novim potezom podigla je buru na mrežama! Napisala je jednu reč i nastao je POTPUNI HAOS (FOTO)

Katarina Samardžić Keti mesecima je bila kamen spoticanja u emotivnoj vezi Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, sa kojim se družila, sve dok njihovo prijateljstvo nije stopirano zbog Anđeline ljubomore.

I dok su njih dvoje govorili da se samo druže, Anđela je uvek smatrala da s Ketine strane postoje emocije koje su veće od prijateljskih, zbog čega je na to druženje stavljena tačka. Zajednički biznis planovi Keti i Gastoza pali su u vodu, međutim Keti je po izlasku iz "Elite" nastavila da navija za Gastoza i javno ga podržava, upućuje najlepše reči i optimistično govori o planovima za otvaranje zajedničkog restorana i "Elitnom kuvaru", koji još uvek nije ugledao svetlost dana.

Fanovi Anđele Đuričić često su optuživali seksi kuvaricu da je ljubomorna na lepu Crnogorku, te da se zdušno trudi da bude kao ona, u šta sada još više veruju, posle njene najnovije objave na Instagramu.

Naime, Keti je otišla na crnogorsko primorje, gde je na plaži pozirala u toplesu i napisala:"Pozdrav, Crna Goro! Sada sam zvanično Montenegrina", što je navelo Anđeline fanove na sumnju da Keti zdušno kopira Anđelu, budući da je poznato da Đuričićevu godinama njeni verni fanovi zovu baš tako - Montenegrina, te da ima istoimene fan grupe na mrežama.

Keti se suočila s Gastozom

Podsetimo, prvi kontakt posle rijalitija Keti i Gastoz imali su pre neko veče, kada je Marinković gostovao u emisiji "Narod pita", u koju se telefonskim putem uključila Samardžićeva.

- Zvala sam jer je Gastoz rekao da mu se nisam javila. Javila sam mu se, a on meni nije odgovorio. Pisala sam mu na Instagram, sve vreme sam ja podrška i podržavam ljubav. Ne znam šta sam pogrešno uradila. Mi se nismo posvađali i nemoj da pričaš da ti se nisam javila -rekla je Keti, a Gastoz je pokušao da nađe prepisku.

- Šta si uradila sa rastoranom? E, pi*ko jedna, jedi go*na bre. Jesi naštelovao ovo poruke da nestaju? Koliko sam ti zahvalna na svemu, toliko si pi*ka - bile su neke od poruka koje je Keti slala Gastozu.

Autor: D. T.