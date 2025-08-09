AKTUELNO

Domaći

ŽELJKO VAPI ZA IVANOVOM PAŽNJOM! Pink.rs u posedu emotivnih videa koje je Miljana slala Marinkoviću: SIN GA DOZIVA, A NJEGOVA REAKCIJA IZOSTALA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Najnoviji snimci malog Željka Kulića, sina Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, izazivaju su lavinu emocija.

Pink.rs došao je u posed emotivnih video snimaka koje je Miljana Kulić slala Ivanu Marinkoviću. Na snimcima se jasno vidi kako se njohov sin Željko Kulić obraća svom ocu, šalje mu poljupce i nežne reči koje jasno pokazujući koliko mu nedostaje tatina pažnja.

Video: privatna arhiva

- Tata, nadam se da ćeš i ti biti najbolji tata na svetu. Očekujem jako to od tebe -rekao je Željko u video klipu na koji Ivan nikada nije odgovorio.

Ipak, dok mališan sa ushićenjem vapi za očevom pažnjom, Ivan nikada na ovaj video zapis nije odgovorio. Miljana je za naš portal potvrdila glasine da se otac malog Željka oglušio na njegove vapaje za pažnjom i očeevom ljubavlju.

Video: privatna arhiva

Miljana je nakon ovog poslala i još jedan video u kom se Željko još jednom obraća ocu, ali opet bezuspešno. Ivan nikada nije odgovorio na ove snimke, te je tako sinu uskratio očinsku ljubav i pžnju koje svako dete zaslužuje.

- Tata, ako me nisi čuo. Ti si mi najbolji tata na svetu, a mama mi je najbolja mama na svetu -rekao je mali Željko u još jednom videu upućenom Ivanu.

Foto: privatna arhiva

Podsetimo, Miljana je nedavno zakopala ratne sekire sa Ivanom, a Marinković je čak čak sina posetio u Nišu, te ga zajedno sa majkom i bakom ispratio na letovanje.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

'MOŽE SAMO DA SE KUNE U BEKU PSA, JER...' Hitna reakcija Marije Kulić nakon što se Ivan Marinković ZAKLEO U DECU, žestoko ga potkačila bivša svekrva!

Domaći

'G*VNO SMRDLJIVO, TEŠKO ĐUBRE!' Marija Kulić žestoko oplela po Ivanu Marinkoviću: Sin Željko će se tog odrona od čoveka stideti jednog dana!

Domaći

Dete vode po kafanama umesto u parkiće: Jelena Ilić žestoko prozvala Ivana i Miljanu, pa priznala šta se dešava s Rajačićem (VIDEO)

Domaći

Ko će da čuva Željka, ona dva smrada? Marija Kulić kipti od besa zbog Jelene i Ivana, urnisala i Anelinu majku: Njenu ćerku je mali čekao da ima odnos

Domaći

Zavirite na proslavu rođendana Željka Kulića: Miljanin i Ivanov sin oduvao svećice, a kad vidite kako pevuši sa ocem istopiće vam se srce! (FOTO+VIDEO

Domaći

CRNO NA BELO! Nakon što je Ivan optužio Aneli da je LOŠA MAJKA, isplivali dokazi o njenom odnosu sa ćerkom Norom (FOTO)