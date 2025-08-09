ŽELJKO VAPI ZA IVANOVOM PAŽNJOM! Pink.rs u posedu emotivnih videa koje je Miljana slala Marinkoviću: SIN GA DOZIVA, A NJEGOVA REAKCIJA IZOSTALA (VIDEO)

Najnoviji snimci malog Željka Kulića, sina Miljane Kulić i Ivana Marinkovića, izazivaju su lavinu emocija.

Pink.rs došao je u posed emotivnih video snimaka koje je Miljana Kulić slala Ivanu Marinkoviću. Na snimcima se jasno vidi kako se njohov sin Željko Kulić obraća svom ocu, šalje mu poljupce i nežne reči koje jasno pokazujući koliko mu nedostaje tatina pažnja.

- Tata, nadam se da ćeš i ti biti najbolji tata na svetu. Očekujem jako to od tebe -rekao je Željko u video klipu na koji Ivan nikada nije odgovorio.

Ipak, dok mališan sa ushićenjem vapi za očevom pažnjom, Ivan nikada na ovaj video zapis nije odgovorio. Miljana je za naš portal potvrdila glasine da se otac malog Željka oglušio na njegove vapaje za pažnjom i očeevom ljubavlju.

Miljana je nakon ovog poslala i još jedan video u kom se Željko još jednom obraća ocu, ali opet bezuspešno. Ivan nikada nije odgovorio na ove snimke, te je tako sinu uskratio očinsku ljubav i pžnju koje svako dete zaslužuje.

- Tata, ako me nisi čuo. Ti si mi najbolji tata na svetu, a mama mi je najbolja mama na svetu -rekao je mali Željko u još jednom videu upućenom Ivanu.

Podsetimo, Miljana je nedavno zakopala ratne sekire sa Ivanom, a Marinković je čak čak sina posetio u Nišu, te ga zajedno sa majkom i bakom ispratio na letovanje.

Autor: M. V.