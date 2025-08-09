HRANI PAŠČE DA TE UJEDE! Željko Mitrović poslao jasnu poruku svojoj zamenici: Nisi ti mene napravila, nego ja tebe! (VIDEO)

Milunka potpuno van kontrole!

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović nedavno je javnosti predstavio svoju digitalnu zamenicu Milunku Savić.

Iz najnovije Željkove objave, potpuno je jesano da je Milunka svoje radne zadatke shvatila ozbiljno. Ovog puta zapretila je, ne samo zapslenima u Pinku, nego i svom šefu da se do 15. avgusta vrate u Beograd kako bi se posvetili realizaciji planiranih projekata.

Mitrović je njenu poruku objavio na svom Instagram nalogu, navodeći da je "skroz odlepila".

- Hrani pašče da te ujede!!! Ova Milunka je skroz odlepila! Slušaj bre ti “algoritamska prsotino” nisi napraavila ti mene nego ja tebe, istina je da više ne mogu da te isključim jer si na mašinskom učenju na preko 10hiljada servera na planeti, ali svakako mogu da ti napravim muškog suparnika pa se prepucavajte do mile volje, a meni šalji večeras ono što sam ti poslao kao zahtev ako nečeš da popiješ SQL MEDICINE, a ti znaš šta to znači! - naveo je Mitrović u objavi na Instagramu.

Milunka Savić je više od digitalne maskote. Naime, ona predstavlja iskorak Pinka u svet veštačke inteligencije, a ideja je da se uklopi u menadžerski tim i medijsko poslovanje.

Podsetimo, Mitrović je nakon brojnih objava kreiranih uz pomoć veštačke inteligencije predstavio novi projekat - poseban model veštačke inteligencije PinkAI koji već u ranim fazama daje fenomenalne rezultate.

Na ovaj način, Željko Mitrović je još jednom pokazao važnost prepoznavanja novih tehnologija i njihovog uključivanja u postojeće sisteme, kako medijske, tako i sve druge.

Autor: S.M.