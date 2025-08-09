TRESLA SE ZGRADA PINKA, PADALE BRUTALNE UVREDE: Evo kako je izgledao žestok verbalni okršaj Lepog Miće i Uroša Stanića!

Haos Lepog Miće i Uroša Stanića obeležio je noć iza nas!
Lepi Mića i Uroš Stanić sinoć su gostovali u emisiji "Narod pita". Tokom cele noći u studiju je tekla brutalna rasprava između zavađenih bivših cimera, a sukob se nastavio i u pauzi za reklame.
- Mićo, ja prelepo izgledam, a ti si osušen, zloba i mržanja su te pojele -rekao je Uroš.
- Takve su palili na lomači -rekao je Mića.
- Ja treba da budem na lomači? -pitao je Uroš.
- Ti si prava mučka ku*va -ponavljao je Mića.
- Ti si odron, štakor, pi*kica, smrad smrdljivi. mrš u rupu -vikao je Uroš.
- Šta kažeš? -pitao je Mića, pa se suošio sa Urošem oči u oči, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
- Ne bojim te se Mićo -ponavljao je Uroš.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Autor: M. V.