DOBILA SAM PONUDU KOJU BI RETKO KO ODBIO: Aleksandra Nikolić progovorila o ulasku u Elitu 9! TO JE ZA MENE MAČIJI KAŠALJ

Pobednica "Zadruge", Aleksandra Nikolić, nedavno je potpisala ugovor za novu sezonu "Elite 9", a osim toga i njena najveća suparnica starleta Maja Marinković takođe je potpisala ugovor i od septembra će se naći zajedno u Šimanovcima u Beloj kući.

Kako je svima dobro poznato, Aleksandru Nikolić je partner nedavno verio i ona često na svojim mrežama pokazuje koliko im je lepo u ljubavi, a ona je sada na svom lajvu na Tiktoku progovorila o ulasku u "Elitu 9".

- Nisam spremna, niti razmišljam o tome, Elita je tek u septembru, to je meni jako poznat teren, ja sam tamo već jednom prešla igricu, to je za mene mačiji kašalj. Dobila sam fantastičnu ponudu, koju bi retko ko dobio. Niti gledam ko ulazi, niti me interesuje, niti se nešto pripremam i prikupljam informacije o ljudima, biću ono što jesam, znam koliko vredim. Naučila sam da ne doživaljam te negativne vibracija. Prošli put je bila jaka konkurencija, a i sada imama podršku, ne sumnjam u sebe.

- Jako se osećam mirno, staloženo i srećno, ja sam uvek zaljubljena, evo već skoro godina. Pariz sam sada doživela na totalno drugi način. Kad negde kreneš, moraš da kreneš 3 sata ranije, fenomenalno je ovde, nema šta nema. Jako je važno voleti sebe i imati mir, onda te i drugi ljudi vole. Sazrela sam u trenutku kada sam dobila ćerkicu. Srećna, sam voljena i zadovoljna.

- Ćerkica je sve počela da kapira. Ona će za mene uvek da bude mala, koliko god da bude velika - rekla je Aleksandra.

Podsetimo, Željko Mitrović, otkrio je da je Aleksandra Nikolić prva učesnica sa kojom je potpisao ugovor za ulazak u Elitu 9.

- Aleksandra Nikolić je upravo potpisala ugovor za Elitu devet, ona je bila pobednica Zadruge 6 i ja joj želim mnogo uspeha. Ali danas ćemo potpisati još nekoliko velikih ugovora zato što se približavamo sezoni koja će po svim aspektima, ja to uvek kažem ali ova će stvarno biti po svim aspektima najmoćnija sezona, čak moćnija i od prethodne i od one od pre 4 godine gde je isto bilo mnogo iznenađenja - istakao je Željko Mitrović

Autor: M. V.