MAMI UZDAHE NA PLAŽI! Anđela Đuričić uslikala preplanulu pozadinu, pa se odlučila na ovaj korak: POČINJEM SA... (FOTO)

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs ||

Anđela Đuričić objavila je sliku u kupaćem kostimu, a brojni pratioci komentarisali su njenu preplanulu pozadinu.

Anđela Đuričić ostala je sama u Crnoj Gori nakon što je Nenad Marinković Gastoz spakovao kofere i vratio se u Beograd, pa fotografije sa plaže iz minuta u minut deli sa pratiocima na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Ipak, fotografija na kojoj je u prvom planu njena preplanula zadnjica usijala je društvene mreže. Anđela Đuričić je, naime, pozirala u minijaturnom kupaćem čije tračice samo što ne puknu.

- Počinjem sa treningom da ne lomim kičmu više -napisala je Anđela u opisu objave.

''Skinula se čim je Galetu videla leđa'', ''Kakva pozadina'', ''Zgodna'', samo su neki od komentara.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

