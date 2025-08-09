IZGLEDAŠ KAO GICA PRASICA: Sanja repetirala vređalicu, pa osula rafal po Sofiji, a ona joj poklonila svoj parfem i poručila: EVO TI, VOLIŠ POLOVNE STVARI! (VIDEO)

Šok!

U emisiju ''Narod pita'', voditeljka Maša Mihailović ugostila je u studiju Marka Stefanovića, Sanju Grujić i Sofiju Janićijević.

- Sofija, Uroš je tokom emisije ''Narod pita'' izjavio da si kupika pratioce na Instagramu, o čemu se to radi? - upitala je voditeljka.

- Pratioci su mi tokom noći porasli, pa su naglo pali, to je neki ban. Evo, ja ću da obavestim sve da ću imati pola miliona uskoro - kazala je Sofija.

- Kakvi su to banovi u pitanju? - upitala je voditeljka.

- Ne znam. Ne prihvatam ništa dok ne budem videla da imam pola miliona ljudi koji me prate, samo ću to da kažem - kazala je Sofija.

- Marko, Sanja i ti ste pričali o novom biznisu, o čemu se tu radi? - upitala je voditeljka.

- Radi se o čaju za mršavljenje. Polako, to će sve ljudi imati priliku da vide kad se bude realizovalo - kazao je Marko.

- Moram samo Sofiji da kažem Sofiji, koja je rekla da ima profesionalce koji se bave njenim društvenim mrežama da obrate pažnju na njen fotošop. Uživo liči kao Gica prasica, a na Instagramu ima mali strukić. Deluje kao da jede koncentrat - kazala je Sanja.

- Ti se bolje pozabavi tim grudima, idi kod hirurga. Ovo dvoje su večeras gosti samo jer sam ja tu. Da nemaju sa mnom sukob, ne bi ih nikada bilo - rekla je Sofija.

- Nemoj ti nas da vređaš. Nemoj ja da krenem o tome ko je tebe pozdravio sve, da ti bude malo jasno - kazao je Marko.

- Svinče, ti si govorila da mene poznaješ, lagala si za mnoge stvari - kazala je Sanja.

- Našu fotografiju ću priložiti na sudu, jer sam čula da si me tužila. Ti si jeftina pro*titutka. Sve ću da priložim o tome o čemu sam pričala - kazala je Sofija.

- Sofija je u rijalitiju govorila osam meseci da će sve o čemu je pričala da dokaže, a ništa nije pokazala. Da li Sofija ima granicu u svojim lažima? Na sudu ću da tražim veštačenje jer mislim da je obolela. Ako se ispostavi da je normalna, moraće još dugo da trlja gu*icu, kako bi mi sve isplatila kad je dobijem na sudu - kazala je Sanja.

- Ja neću da pričam o Marku ništa loše, jer mi je jadan poznanik sve najbolje rekao o njemu, ali o Sanji ništa dobro nemam šta da kažem - rekla je Sofija.

- Sad ga naravno štediš jer ti je on jasno stavio do znanja da o tebi mnogo zna. Sofija, molim te, previše si zagrizla sa svojim lažima. Opsednuta si sa mnom, tebi je krivo jer Marko nikada nije obratio pažnju na tebe. Sanja, tebi poklanjam parfem, jer si ljubitelj tuđih muškaraca i polovnih stvari, pa da ti poklonim moj parfem - kazala je Sanja.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.