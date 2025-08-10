AKTUELNO

Zadruga

Tablete za pamćenje, varikina i čarobni štapim: Sofija dobila silne poklone, a jedan je ŠOKANTAN! Stigla poruka kojoj se nije nadala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prekid programa!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali. Nakon krate pauze u studio su stigli pokloni, a Sofija je dobila brojne bukete cveća, garderobu i balone.

pročitajte još

IZGLEDAŠ KAO GICA PRASICA: Sanja repetirala vređalicu, pa osula rafal po Sofiji, a ona joj poklonila svoj parfem i poručila: EVO TI, VOLIŠ POLOVNE STV

- Ovi baloni su da te stimulišemo da poletiš iznad svih. Voli te podrška sa vračara - glasila je poruka.

Foto: TV Pink Printscreen

Sanja je shvatila da je kesa koja je stigla za nju ipak namenjena Sofiji, pa je pročitala šta piše u poruci.

- Ovoga puta smo rešili da budemo ozbiljniji, tablete za pamćenje su ti neophodne, izbelivač da bezuspešno pokušaš da skineš sve mrlje iu svog lažnog života. Čarobni štapić da pobratiš one arape i pakistance u kupljenim pratiocima - glasila je poruka koju je Sanja pročitala.

pročitajte još

PRESAVILA TABAK: Sanja progovorila o tužbama koje će pokrenuti protiv bivših cimera, pa otkrila razlog! (VIDEO)

- Pozdrav za Nenu, bićeš na pauzi još sedam dana - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dobila vetar u leđa: Sofija dobila silne pohvale, gledateljka misli da joj je jedina greška jer je ODUSTALA od Terze! (VIDEO)

Zadruga

Burno u Eliti: Anđela urnisala Anu Spasojević, dobila etiketu kojoj se nije nadala! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić se uplašila Miličine osude: Pokušala da se opere od Sofije i Terze, dobila reakciju kojoj se nije nadala! (VIDEO)

Domaći

STIGLA BAKA SOFI TIKAČENKO! Matejina mama joj priredila doček za pamćenje, a ona joj se odmah bacila u zagrljaj! (VIDEO)

Dom, Lepota i Moda

Čarobni trik za gruba stopala: Jedan sastojak iz kuhinje preko noći im vraća mekoću

Domaći

Bajkovito rođendansko iznenađenje za Milicu Mitrović: Nije mogla da veruje šta ju je posle Azurne obale sačekalo kod kuće, prijateljice joj priredile