Tablete za pamćenje, varikina i čarobni štapim: Sofija dobila silne poklone, a jedan je ŠOKANTAN! Stigla poruka kojoj se nije nadala (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović večeras je ugostila ljubavni par Sanju Grujić i Marka Stefanovića, ali i Sofiju Janićijević sa kojom sužestoko ratovali. Nakon krate pauze u studio su stigli pokloni, a Sofija je dobila brojne bukete cveća, garderobu i balone.

- Ovi baloni su da te stimulišemo da poletiš iznad svih. Voli te podrška sa vračara - glasila je poruka.

Sanja je shvatila da je kesa koja je stigla za nju ipak namenjena Sofiji, pa je pročitala šta piše u poruci.

- Ovoga puta smo rešili da budemo ozbiljniji, tablete za pamćenje su ti neophodne, izbelivač da bezuspešno pokušaš da skineš sve mrlje iu svog lažnog života. Čarobni štapić da pobratiš one arape i pakistance u kupljenim pratiocima - glasila je poruka koju je Sanja pročitala.

- Pozdrav za Nenu, bićeš na pauzi još sedam dana - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić