UPOZNALA SAM MU OCA U PORODIČNOJ KUĆI! Terzići prihvatili Poršelinu za snajku, Milica im nije valjala! Slađa presrećna: Lepo su me primili, Terza je SAVRŠEN, a što se nje tiče...

Iako su tokom trajanja "Elite" povremeno bili u takozvanoj kombinaciji, Slađa Lazić Poršelina i Borislav Terzić Terza se ne odvajaju posle "Elite".

Paparaco našeg portala uhvatio ih je na romantičnom ručku, a potom su zajedno objavljivali storije sa Zlatibora. Terza je u međuvremenu uzeo i Slađin automobil, a ni jedno ni drugo ne kriju koliko im je lepo zajedno. Ipak, vezu zvanično još uvek ne priznaju.

- Nismo u vezi (smeh). Mislim, zvanično nismo u vezi, ali realno, ne razdvajamo se. Nismo formalizovali to. Mene ne zanima formalnost, već suština, a suština je kao da smo u braku! Savršen je, jako mi je lepo sa njim - kaže Slađa za Pink.rs, a na naše pitanje zbog čega, ako je sve tako sjajno i lepo, ne ozvaniče vezu, kaže:

- Nema razloga da ja sad ustanem i kažem:"Zdravo, ja sam u vezi". Nemam kome da se pravdam, prijamo jedno drugom, to je najvažnije. Videćemo kako ćemo i šta ćemo dalje.

Njeni roditelji oduševljeni su Terzom, a po Slađinoj priči, i njegova porodica je raširenih ruku dočekala novu snajku.

- Terzu su upoznali moji, moj otac i majka. Drago im je što sam srećna pored njega, podržavaju moj izbor. Smatraju da je Terza prirodan dečko, hrabar, jako dobar... Naravno, upoznala sam i ja njegovu porodicu, nama je top. Upoznala sam mu oca i majku, bila u njegovoj porodičnoj kući. Tamo su bili i porodica i prijatelji, bukvalno svi, prihvaćena sam jako lepo - ispričala je Slađa.

Na naše pitanje kako komentariše to što je nju Terzin otac gostio u kući, dok svojevremeno za Milicu Veličković, sinovljevu bivšu verenicu koju je trudnu prevario u "Eliti", nije želeo ni da čuje jer je smatrao da ona nije za njegovu kuću, Slađa je rekla:

- Ne bih komentarisala to. Na pitanja o tome ne želim da odgovaram, nema šta ja tu da se mešam. Gledam sebe i Terzu isključivo.

Pitali smo je da li je od Poršeline sada zvanično postala Maćeholina.

- Ne, naravno da ne, taman posla (smeh). Ne kažem da mi se ne dopada nadimak, ali... - našalila se Slađa, koja o Milici, po svemu sudeći, po Terzinom savetu ne sme da zucne, budući da nije želela ni da prokomentariše telefonski poziv u kom ju je Veličkovićeva izvređala.

- Ne bih da komentarišem tu temu. Pitajte me sve za mene i Terzu, ali za odnos između Terze i Milice ne želim da dajem nikakav sud niti ikakve izjave - zaključila je Slađa za Pink.rs.

