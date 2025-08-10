LUNA JE BOLJI ČOVEK OD KIJE! Sloba Radanović progovorio o bivšim partnerkama, a evo šta bi uradio kada bi sreo Đoganijevu

Sloba Radanović proslavio se učešćem u "Pinkovim zvezdama", a potom i prvoj sezoni "Zadruge", gde je njegova prevara tadašnje supruge Kristine Kockar s Lunom Đogani obeležila rijaliti.

Sada, mnogo godina kasnije, progovorio je o tome periodu.

- Bilo je teško onome i ko nije imao nikakvu priču, a bio je 10 meseci zatvoren tamo, a ne nekom ko je primio drvlje i kamenje na sebe što niko nikad nije na ovim prostorima. Jeste mi bilo teško jer je to bilo novo iskustvo za mene. Ja sam tu ušao kao klinac, nisam imao toliko kontakata sa javnim svetom, sve je to bilo drastično, nisam znao šta me je snašlo. I jeste to vrsta neke traume. Kad sam izašao dve nedelje sam živeo kod jednog druga dok nisam našao sebi stan i dve nedelje ne znam da li sam izašao iz stana, nije mi se izlazilo. Trebalo je da pređem ulicu samo da uzmem karticu za telefon, ja nisam mogao da pređem ulicu. Imao sam tu neku anksioznost ili šta je već, šta već, te neke moderne bolesti. Milim da sam ja to najviše pobedio tako što sam krenuo da radim - rekao je Sloba i dodao:

- Prvi dana kad sam izašao otišao sam na nastup u Cirih i kad sam se vratio zatvorio sam se u četiri zida. Sećam se kad sam otišao u Frankfurt i reko super malo da predahnem i priđe mi neka žena: "Da li si ti Sloba što je glumio u Zadruzi?", reko: "Gospođo, kamo sreće da sam glumio". Ali bitna okolina, da su to ljudi koji će pozitivno da utiču na tebe i hvala Bogu ja sam oko sebe njih imao, svoje prijatelje, familiju... Ja kažem da možda i dan danas imam neke posledice i traume od tih trenutaka, ali dobro sam prebrodio jer sam shvatio kad sam izašao da nije sve tako crno. Dok nisam izašao mislio sam da je ceo svet protiv mene, da neću imati kome da se javim na ulici, zato što mi je to tako prezentovano unutra. Opet u suštini, znam da sam ja ispravan, da nisam nikome ništa nažao uradio. Znam da sam radio ispravnu stvar za sebe. Mislim da mi je najveća pobeda to što nikada nikog nisam hteo da pljujem, da vređam... Pustio sam vreme da pokaže svoje - rekao je on.

O Luni Đogani ima mišljenje da je dobar čovek, ali kako kaže, ne bi joj se javio kada bi se našli na istom mestu.

- Jeste Luna bolji čovek od Kije. To je jednostavno moje mišljenje. I nemam šta da dodam, mislim da jeste. Nismo mi u nekom kontaktu da bismo se javljali. Mislim da nema potrebe za tim, zato što bilo šta bi bilo pogrešno shvaćeno nego što bi trebalo da bude shvaćeno. Tako da mislim da iz tih stvari može da proizađe samo neki problem, a stvarno njoj i njenoj porodici želim da ih samo sreća prati.

