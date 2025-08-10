BIVŠI PARTNERI PRVI PUT OČI U OČI! Sofi i Dačo se suočavaju pred milionima gledalaca, a u Narod pita stiže i Kačavenda!

Večeras je na programu TV Pink novo izdanje emisije "Elita - Narod pita", a voditeljka Ana Radulović će u studiju imati sjajnu ekipu bivših učesnika rijalitija!

Prvi put posle izlaska iz rijalitija pred kamerama i milionima gledalaca Pinka suočiće se bivši partneri Sofi Tkačenko i Dačo Virijević!

Njih dvoje će otvoriti dušu o svom turbulentnom odnosu u Beloj kući, ali i komentarisati sva aktuelna zbivanja kako iz svojih života, tako i tuđih.

Bivši partneri neće biti sami - večeras gostuje i Milena Kačavenda, koja će bez dlake na jeziku komentarisati sve goruće teme i odnose između bivših cimera iz rijalitija, a nema sumnje da će telefonske linije i ove noći biti usijane!

Ne propustite "Narod pita" večeras na Pinku!

