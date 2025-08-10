AKTUELNO

SVE OČI UPRTE U CRNU MAMBU! Maja Marinković vrelija nego ikad na crnogorskom primorju, ovako puni baterije za Elitu 9! (PAPARACO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Rijaliti zvezda Maja Marinković već duže vreme uživa na crnogorskom primorju, gde mami uzdahe na svakom koraku, u šta se danas uverila i naša ekipa!

Naime, paparaco Pink.rs uslikao je crnokosu zavodnicu na plaži Samsara u Bečićima gde je sve stalo kada je ušetala - ona! Vrela Maja, koja je poznata po mnoštvu svojih ekstravagantnih, seksi kupaćih kostima, za danas je izabrala posebno atraktivan, koji joj je savršeno pristajao.

Njena izvajana zadnjica u smelom kupaćem još više je došla do izražaja, te su u Maju bili uprti svi pogledi, a svoj plažni stajling upotpunila je potpuno providnom, crnom haljinom za plažu i skupocenim sunčanim naočarima, ali i torbom.

Foto: Pink.rs

Podsetimo, Maja Marinković potpisala je ugovor sa Željkom Mitrovićem o učešću u predstojećoj "Eliti 9", koja startuje ovog septembra.

- Čast i zadovoljstvo mi je, verujem da će ova sezona pokidati. Velika mi je čast da ću biti učesnica Elite 9 i daću sve od sebe da pokidamo i da budemo maksimalno gledani - rekla je tada Maja.

Foto: Pink.rs

U intervjuu za "Premijeru" otkrila je kakvi su joj planovi.

- Pauzirala sam ovu sezonu, napunila sam baterije, a sada Elite 9, ova će da grmi. Ova put bih volela da budem neka druga Maja, sama i slobodna, tada sam najbolja Maja - rekla je ona i otkrila kakva će biti sa Aleksandrom Nikolić:

PINK.RS SAZNAJE: Maja Marinković opljačkana u Budvi!

- Mi nemamo nikakav odnos, ne menjam mišljenje o ljudima, neću ništa komentarisati pre vremena, kakav je neko prema meni, ja sam takva prema njoj. Biće korektno da bude ravna linija između nas, a da se družimo to bi bilo foliranje.

Autor: D. T.

