SVE OČI UPRTE U CRNU MAMBU! Maja Marinković vrelija nego ikad na crnogorskom primorju, ovako puni baterije za Elitu 9! (PAPARACO)

Rijaliti zvezda Maja Marinković već duže vreme uživa na crnogorskom primorju, gde mami uzdahe na svakom koraku, u šta se danas uverila i naša ekipa!
Naime, paparaco Pink.rs uslikao je crnokosu zavodnicu na plaži Samsara u Bečićima gde je sve stalo kada je ušetala - ona! Vrela Maja, koja je poznata po mnoštvu svojih ekstravagantnih, seksi kupaćih kostima, za danas je izabrala posebno atraktivan, koji joj je savršeno pristajao.
Njena izvajana zadnjica u smelom kupaćem još više je došla do izražaja, te su u Maju bili uprti svi pogledi, a svoj plažni stajling upotpunila je potpuno providnom, crnom haljinom za plažu i skupocenim sunčanim naočarima, ali i torbom.
Podsetimo, Maja Marinković potpisala je ugovor sa Željkom Mitrovićem o učešću u predstojećoj "Eliti 9", koja startuje ovog septembra.
- Čast i zadovoljstvo mi je, verujem da će ova sezona pokidati. Velika mi je čast da ću biti učesnica Elite 9 i daću sve od sebe da pokidamo i da budemo maksimalno gledani - rekla je tada Maja.
U intervjuu za "Premijeru" otkrila je kakvi su joj planovi.
- Pauzirala sam ovu sezonu, napunila sam baterije, a sada Elite 9, ova će da grmi. Ova put bih volela da budem neka druga Maja, sama i slobodna, tada sam najbolja Maja - rekla je ona i otkrila kakva će biti sa Aleksandrom Nikolić:
- Mi nemamo nikakav odnos, ne menjam mišljenje o ljudima, neću ništa komentarisati pre vremena, kakav je neko prema meni, ja sam takva prema njoj. Biće korektno da bude ravna linija između nas, a da se družimo to bi bilo foliranje.
Autor: D. T.