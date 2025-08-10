ZABRANILA SAM PODRŠCI TO DA MI ŠALJE! Sofija brutalno o upoznavanju Terze sa ćerkom Barbarom: On je takav lik da... (VIDEO)

Bivša učesnica "Elite" Sofija Janićijević u intervjuu za naš portal progovorila je o upoznavanju svog bivšeg partnera Borislava Terzića Terze sa ćerkom Barbarom koju mu je podarila Milica Veličković, koju je trudnu baš sa njom varao tokom trajanja rijalitija.

Kako nam je objasnila, Terza je više ne interesuje, ali su lepe vesti došle do nje.

- Nisam ispratila ništa što se tiče Terze. Izašlo je na portalu, to sam videla, da se video sa ćerkicom. Drago mi je zbog toga i to je sve što mogu da kažem - rekla je Sofija.

Zanimalo nas je i kako komentariše navode Milice Veličković da je Terza posle upoznavanja sa ćerkicom više nije pozvao da pita za dete.

- Zaista ne bih da komentartišem to. Mi jesmo bili u vezi, sve se to desilo negde zbog mene, ali da ponovim, da to nisam bila ja, bila bi neka druga osoba. Jednostavno, takav je lik, takva je osoba, ima tu karakternu crtu, osobinu. Ne bih da komentarišem, drago mi je što je napokon upoznao ćerkicu. Ne bih da produbljujem tu priču.

Terza je sada u vezi sa Slađom Poršelinom, a Sofija, njegova bivša, nije upućena.

- Zabranila sam podršci da mi šalju sve vezano za Terzu. Uopšte me ne interesuje njegov život, šta radi, niti s kim je. Drago mi je što sam ga upoznala, ali ne i što mi je bio partner, jer mi je očigledno bio greška - rekla je ona.

Na koji način je komentarisala Anđelu i Gastoza, kao i Munju i Stefani, pogledajte u nastavku:

Autor: D. T.