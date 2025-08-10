AKTUELNO

Retke fotke Ene Čolić bez botoksa! Tvrdi da je u prošlom životu bila sirena, a ovako je izgledala kao devojčica (FOTO)

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Četvrtoplasirana superfinalistkinja "Elite 8" Ena Čolić privlači pažnju gde god da se pojavi i šta god da kaže, te je s pravom jedna od najviralnijih na društvenim mrežama.

I sama je u više navrata priznala da joj je njen fizički izgled najbitniji, te da "ne može da živi bez botoksa", a sada društvenim mrežama kruže fotografije na kojima je u potpunosti prirodna, bez šminke, pa tako i botoksa.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Reč je o fotografijama iz detinjstva, koje je sama podelila sa pratiocima na Instagramu.

- Fotografija tebe kao deteta koja zrači energijom onoga što si danas - napisala je Ena i objavila fotografiju sa škloske priredbe, gde besedi za mikrofonom, ali i jednu gde se smeje.

Foto: Instagram.com

Inače, Ena je prethodne dane provela u Sloveniji sa porodicom, a njene prelepe objave sa sinom raznežile su njene pratioce.



Ena Čolić otvorila vrata svog novog stana: Ovde živi učesnica Elite, a ovaj kutak joj je posebno bitan! (FOTO)

