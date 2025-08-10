AKTUELNO

NAPOKON U KALUĐERICI: Terza ne skida osmeh sa lica, okačio sliku sa ćerkom iz rodne kuće, jedva dočekao da budu zajedno (FOTO)

O Borislavu Terziću Terzi ne prestaje da bruji domaća javnost, naročito na društvenim mrežama, otkako je posle "Elite" konačno upoznao ćerku Barbaru, koju je dobio s bivšom verenicom Milicom Veličković.

Terza je danas za Pink.rs otkrio da će danas odvesti svoju ćerku Barbaru u svoju kuću kod roditelja koji će imati priliku da upoznaju svoju unuku nakon svih sukoba koji su se desili.

- Evo, sad idem da uzmem malu, biće kod mene, spavaće kod mene večeras. Nismo Milica i ja imali prepirke, sama mi je rekla da li hoću da je uzmem, naravno da hoću. Što se tiče tih stvari, što se tiče Barbare, korektna je... Korektna... Mada me ucenjuje s nekim klipovima, oko deteta:"Kako ćeš maloj da objasniš ovo, objasniš ono". Moji su, naravno, presrećni. Kada sam sam se video sa malom, poslao bratu i snajki sliku, oni bili na moru u Grčkoj, počeli su da plaču. Svi su srećni, samo što je ona, eto, zadrta, malo ide na svoju ruku, blati me... Ali dobro, neka radi šta hoće.

Kako što je Terza i rekao, Barbara je danas odveo u svoju kuću, kod svojih roditelja koji su se danas upoznali sa unukom.

Naime, on je na svom Instagramu okačio sliku njega i male Barbare kako leže na krevetu u njegovoj kući u Kaluđerici, a dok se Barbara igrala, Terza nije skidao osmeh sa lica jer je napokon sa svojom ćerkom.

