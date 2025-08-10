Jedna stvar ga odala: Peja želi da se pomiri sa Enom?! (VIDEO)

Ipak je i dalje voli?!
Bivši takmičar Elite 8, Jovan Pejić Peja od izlaska iz rijalitija uživa u momačkom životu. Naime, kao što je i poznato, Peja je u Eliti uplovio u turbulentan ljubavni odnos sa Enom Čolić.
Njihova veza imala je niz uspona i padova, a nakon Elite oboje su stavili tačku na taj odnos, iako mnogi njihovi cimeri i dalje misle da kod njih emocije postoje.
Peja je prethodnih dana bio na moru gde je svakodnevno kačio storije kako uživa i kako se provodi, ali današnji stori iz Beograda je mnoge začudio.
On je snimio kako vozi beogradskim ulicama, a u pozadini je išla pesma "Još ti se nadam" koju pevaju Emina Jahović i Saša Kovačević, a po komentarima na društvenim mrežama, njihovi fanovi sumnjaju da je pesmu posvetio Eni i da će možda doći do pomirenja.
Da li je Peja stvarno posvetio Eni svoj stori, ostaje nam da saznamo.
Tekst pesme "Još ti se nadam"
A još ti se nadam, još ti se pravdam, a ginemo oboje da jedno drugo zgazimo... To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je led, i što smo mislili da naš je čitav svijet...
U nastavku pogledajte koliko se dobro poznaju Ena i Peja.
Autor: pink.rs