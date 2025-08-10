AKTUELNO

Domaći

Jedna stvar ga odala: Peja želi da se pomiri sa Enom?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Ipak je i dalje voli?!

Bivši takmičar Elite 8, Jovan Pejić Peja od izlaska iz rijalitija uživa u momačkom životu. Naime, kao što je i poznato, Peja je u Eliti uplovio u turbulentan ljubavni odnos sa Enom Čolić.

Njihova veza imala je niz uspona i padova, a nakon Elite oboje su stavili tačku na taj odnos, iako mnogi njihovi cimeri i dalje misle da kod njih emocije postoje.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Peja je prethodnih dana bio na moru gde je svakodnevno kačio storije kako uživa i kako se provodi, ali današnji stori iz Beograda je mnoge začudio.

On je snimio kako vozi beogradskim ulicama, a u pozadini je išla pesma "Još ti se nadam" koju pevaju Emina Jahović i Saša Kovačević, a po komentarima na društvenim mrežama, njihovi fanovi sumnjaju da je pesmu posvetio Eni i da će možda doći do pomirenja.

Video: Instagram.com

Da li je Peja stvarno posvetio Eni svoj stori, ostaje nam da saznamo.

Tekst pesme "Još ti se nadam"

A još ti se nadam, još ti se pravdam, a ginemo oboje da jedno drugo zgazimo... To ti je ljubav, tu ti je kazna, tu je led, i što smo mislili da naš je čitav svijet...

U nastavku pogledajte koliko se dobro poznaju Ena i Peja.

Autor: pink.rs

#ELITA

#Ena Čolić

#Jovan Pejić Peja

#Ljubav

#Pesma

#Raskid

#Veza

#elita 8

#pomirenje

POVEZANE VESTI

Domaći

Ipak je nije preboleo?! Iako poriče da gaji osećanja prema Mioni, Stanislav ovim postupkom dokazao da emocije nikad nisu prestale! (FOTO)

Zadruga

Bili smo kao ranije: Stanislav iskreno progovorio o Mioni, otkrio da ga je hotel podsetio na stara vremena sa njom! (VIDEO)

Zadruga

Boli ga bivša žena: Ša priznao da se kaje što je ispao nečovek prema Ivani, pa zaratio sa Mionom zbog njenog izlaganja! (VIDEO)

Zadruga

Ušuškao sam se: Ivan priznao da se ponovo navikao na Jelenino društvo, pa se prisetio njihovih lepih uspomena! (VIDEO)

Farma

Boža se setio situacije koju je i Bog zaboravio! Naterao Andreu da mu repriča situaciju sa Elenom od pre četiri meseca, pa postavio samo jedno pitanje

Domaći

Bog vam pošalje jednog Anđela: Anita i dalje pati za Rankovićem, svojom objavom otkrila da ne može da ga preboli (FOTO)