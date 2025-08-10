Ako bude dobar... Sofi otkrila šta je Mateji poklonila za rođendan pa progovorila o Gastozu, evo da li se čuju (VIDEO)

Večeras u emisiji Narod pita gostuju Sofi Tkačenko, Dača Virijević i Milena Kačavenda.

Sofi je pred sam početak emisije otkrila da li je bila na rođendanu Mateje Matijevića:

- Mateja je proslavio rođendan na Zlatiboru, otišao je na more, a ja sam bila ovde u Beogradu, ako bude dobar dobiće poklone - rekla je Sofi pa se osvrnula na to što je svog brata od strica našla preko društvenih mreža:

- Nama niko nije branio da se viđamo, jednostavno se desilo da se nađemo na mrežama i sada čekam da se vidimo.

Sofi je progovorila o Dači Virijeviću sa kojim gostuje u večerašnjoj emisiji:

- Dača i ja smo se družili, mi smo okej, u super smo odnosu, njegov tata je imućan i on uživa u tome. - rekla je Sofi pa je otkrila da li se čuje sa Gastozom:

- Mi ne pričamo, ne dopisujemo se, ne komuniciramo, ne razmišljam ni ja o njemu, ali ni on o meni.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.