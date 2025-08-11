KO PRVI KRENE TAJ ĆE DA DOBIJE PO NJUŠCI: Kačavenda spremila dokaze protiv bivših cimera, Gastoz joj prvi na tapeti! Evo da li i dalje želi Enu za snajku (VIDEO)

Kačavnda brutalno o bvšim cimerima!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tikačenko i Daču Virijevića.

Kačavenda je progovorila o odnosu sa Enom Čolić, pa napokon otkrila da li jhe bila ozbiljna kada je rekla da baš nju želi za snajku:

- Što se Ene tiče, imala sam neko mišnljenje o njoj i ja sam je kasnije zgotivila. Branila se svim silama i bila je aktivan učesnik. Ne mogu olako da pređem preko načina na kojn je ušla sa mnomm u skukob. Ona je izabrala ogavan način, ja na njeno dete nikada nisam spomenula. Moj sine je u emotivnoj vezi napolju i prokomentarisao je da mu ta izjava nije prijala. Njegova devojka je mogla da posumnja da je imao nešto sa Enom -rekal je Kačavenda pa otkrila da li je i dalje želi za snajku:

- Ja sam se smejala i to je bilo simpatično. Ja nikada ne bih birala snajke, moja deca mogu da biraju partnerke. Da li bih ja volela, ko mene pita? Bila sm duhovita i nisam mislila da je želim za snajku. Moj sin je obrazovan momak i mislim da mu Ena nije potrebna. Sve što sam rekla uradila sam napolju i ko krene prvi, taj će da dobije po njušci. Najviše imam dokaza o Munji, Terzi, Eni, Luki i naravno o Gastozu. Došla sam u miru, ali je ona odmah naplašena se nervirala i krenula napadački -rekal je Milena, pa priznala o kome je spremila dokaze:

- Svi koji su raspoloženi da se svađaju neka izvole, bar znaju da se ja dobor svađam -rekla je Milena.

Autor: M. V.