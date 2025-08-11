NIJE BILO STRASTI, TO JE SUVI RIJALITI: Dača urnisao Anđelu i Gastoza, a Kačavenda ih zakucala za dno! Nikako ne mogu da poveruju u njihovu ljubav! ONAKVE JE UVREDE TOLERISALA... (VIDEO)

Opleli po rijaliti paru!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tikačenko i Daču Virijevića.﻿﻿

Dača i Sofi su otkrili zašto nisu nastavili svoj odnos, a onda je gledalac opleo po Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću Gastozu, te od gostiju tražio komentar:

- Nismo jedno za drugo i za vezu. Napolju mi je zanimljiv da popričamo i da se zezamo. Sladak mi je bio uvek -rekla je Sofi.

- Meni je bilo žao što ja i Sofi nismo nastavili sve to. Jeste mi bilo krivo kada je sve o krenulo sa Matejom. U tom trenutku sam je zavolao, zajedno smo spavali u istom krevetu. Rastali smo se jer verujem da to sa Matejom nije bilo prijateljstvo, ja to i dan-danas vidim -rekao je Dača, a onda je došlo vreme da se u emisiju uključi novi gledalac.

- Sofi je fina i vaspitana, ja tako ne mislim. Nije bila sve vreme glavna tema i sasvim je zaslužila treće mesto, a ovo dvoje pre nje nisu to zaslužili. Ja gotivim Sanju i Marka, a Sofiju ne mogu da podnesem. Znam da su Milena i Dača njeni drugari, ali mi je ta devojka blam blamova i u rangu mi je sa Anđelom Đuričić -rekao je gledalac, pa dodao:

- Meni je Dača bio super, mislio sam da će da se izblamira, ali se super pokazao. Voleo bih da ga pitam sada šta misli o vezi Anđele i Gastoza? -postavio je pitanje.

- Ja stojim pri svemu, to su dva najveća foliranta, oprvo Gastoz, a onda sam shvatio da je to i Anđela. Niste živeli sa njima da vidite i da prisustvujete vezi, to je bilo spavanje u krevetu i stavljanje maske da se spava. Tu nije bilo ni strasti ni poljubaca, tu je samo bio suvi rijaliti. Nikakve čari i veze kao što su imali Teodora i Bebica. Anđela se klela u sve da neće biti sa Gastozom, on je izjavio i da mu se Sofi sviđa. Mislim da sve to radi jer treba da izbaci album. Zajedno su par koji je interesantan, a dajem im rok još mesec-dva. Voleo bih da je isrena ljubav, ali ne mislim tako -rekao je Dača, pa dodao:

- Mislim da sam ja mnogo bolji prijatelj nego Gastoz, pokazao je to prema Eni i Kačavendi. On se predstavio kao njihov prijatelj, a onda ih je unakazao. Mislim da ja i Sofija imamo iskrenije prijateljstvo nego on. Sofija je moj oprijatelj i ja se prijatelja ne odričem. Milica mi je ispričala da me se otac odrekao jer se ja družim sa Sofijom. Unutra možete da padnete u depresiju zbog neke informacije -rekao je Dača.

- Gastoz je govorio da nju ne može očima da vidi, ali ja i dalje ne verujem u njihovu ljubav -dodao je Dača.

- Više puta sam objasnila, sve i da sam ostala u dobrim odnosima sa bivšom drugaricoim sve bih isto ponovila. Dala sam šansu da upoznam devojku koja meni nikada ništa nije uradila. Ja sam stekla utisak o Anđeli da je pedantna i prelepa žena. Svakom može da se desi, i napolju se devojke zaljubljuju i oženjene -rekla je Milena.

- Htela sam da budem sigurna u određene stvari. Klipove nisam pogledala, meni je to degutantno kada žemi zloupotrebe intimu. Ostala sam uzdržana jer su se neke stavri meni dešavale tokom sedmice i videla sam da to jeste tako, ali na neki drugoi način. Verujem da se samo čeka da prođu emisije i da se ceo odnos drži veštački. Anđela me razočarla, da je onakve uvrede tolerisala -rekla je Milena o odnosu Anđele i Gastoza.

Kačavenda o odnosu Luke, Aneli i Sandre

- Ja sam sa Sndrom razgovarala juče i ta gungula se komentariše sve više. Meni ljudi staljno postavljju pitanje o Luki i Sandri. ne bih volela da Sandra bude kolateralna šteta, ona je trpela mnogo toga. Jasno je da se zaljubila u Luku i to je bila čista emocija. Situacija nije simpatčna i postaje malo negativna po Sandru i treba da se povuče iz te priče. Na kraju će ispasti Luka i Aneli žrtve, a Sandra neka "koska osoba" -rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: M. V.