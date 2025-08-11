SOFI PRIZNALA SVE O NOVOM PARTNERU! Evo ko je misteriozni muškarac koju joj je ukrao srce: Progovorila o baki, pa otkrila gde živi nakon Elite (VIDEO)

Sofi prvi put o novom partneru!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tikačenko i Daču Virijevića.

- Moj favorit je bila Sofi, pa ću joj postaviti par pitanja. Imali šanse da ti i Mateja snimite nešto što se tiče muzike. Imali ste veliku podršku tokom Elitovizije, a i sada je imate. Trebali biste nešto po tome raditi -rekla je gledateljka.

- Možda malo kasnije, meni je bilo šokantno. Svi ljudi komentarišu naš nastup, a meni je bio prosečan. Možda će to da iskoristimo, možda nećemo -rekla je Sofi.

- Nadam se da si u kontaktu sa Matejom, Karićem i Mićom. Mislim za muziku, šteta je da ne iskoristite -rekla je gledateljka.

- Oduševili smo ljude i potencijala ima, možda nešto, što da ne. Imala sam temperatiru u tom trenutku -rekla je Sofi.

- Sofi da li si našla stan? -pitala je gledateljka.

- Našla sam stan. mogla sam i danas da se preselim -rekla je Sofi.

- Je l' ti baka još ovde? -pitala je gledateljka.

- Baka je otišla nazad pre par dana -rekla je Sofi.

Gledateljka je nakon pitanja upućenih Sofi oplela po podršci Anđele i Gastoza. Istakla je da su njihovi fanovi fanatici rijalitija, a Kačavenda joj je odogovorila:

- Anđela je višegodišnji učesnik, a Gastoz je javna ličnost. Nelogično je da Gastoz nema jaču podršku od mene koja sam tu dve godine. Slažemo se da je Sofi bila favorit, ali i ona je novo lice. Oni uživaju na moru, baš njih briga što fanovi njihovi nekom prete -rekla je Milena.

Sofi otkrila detalje o novom dečku:

- Čovek nije u javnom životu, znamo da se zove Luka. Ne bih volela, nije neki starac, ja nemam ništa protiv devojaka koje su sa starijim ljudima, ali ja više volim mlađe, Ima godina kao Stefan Karić, to je njogov drug iz detinjstva sa kojim me upoznao Stefan -otkrila je Sofi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije

Autor: M. V.