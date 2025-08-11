KORISTILA JE TRUDNOĆU DA MANIPULIŠE: Dača otkrio da je Milica kontaktirala njegovog oca kako bi saznala sve o Sofiji! Jednu stvar Terzinoj bivšoj nikada neće opristiti! TREBA DA JE BUDE SRAMOTA... (VIDEO)

Dača brutalno opleo po Milici Veličković!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tikačenko i Daču Virijevića.

Gosti u emisiji komentarisali su aferu Milice, Sofije i Terze, a Dača je tom prilikom otkrio da je Milica kontaktirala njegovog oca kako bi saznala informacije o Sofiji. Priznao je da joj jednu lažnu informaciju koju mu je unela nikada neće oprostiti.

- Ispada kao da ja ništa ne smem da uradim bez oca. Ja sam sve radio na svoju ruku, ali kada uradim nešto loše, plašim se njegove reakcije. Ja ima poštovanje prema roditeljima i ja tako funkcionišem. Tata je rekao da je Milica sve slagala i da mu je više puta pisala i da ga je zvala. Komentarisala je situaciju i zvala ga je zbog mene, htela je da moj tata sazna nešto o Sofiji. Rekao je da ne zna ništa i da je možda davno upoznao. On joj nije rekao da Sofija radi po Albaniji, nije rekao da ga je sramota mene što se družim sa njom -rekao je Dača, pa dodao:

- Ja nisam kriv što je on pravila dete u rijalitiju. Drago mi je da su sada super, znao sam da će na kraju ona to da odobri. Devojćica treba da bude pored oca. Moj otac je bio ljut zbog svega što je rekla. Njega ne zanima da se bakće sa tim, on ima hiljadu poslova. Nije rekao ništa ružno za nju, ali se ona baš interesovala za Sofiju. Nemam ništa da kažem loše za nju, ali treba da je bude srmota za sve dzinformacije koje mi je unela -dodao je Dača.

- Rekla mi je da kače ljudi moje slike i sve najgore pišu o meni. Treba da je bude sramota, ja ne želim da se njoj i njenom detetu desi nešto slično. Rekla je da sam ja monstrum broj tri. Toliko je posvetila pažnju Sofiji da je to postalo neukusno. Ona ga je pustila u rijaliti, zvala je Teodoru i rekla je da će ona biti žrtva. On je deset puta bolji čovek od Milice. Ona je umislila da je bitna, imala je mržnju oprema Sofiji i htela je njoj bliskim ljudima da uradi sve najgore -govorio je Dača.

- Ona je mene navlačila da ja pričam sa njom, pa da izlaze klipovi. Koristila je trudnoću da manupuliše, to malo grubo zvuči... -rekao je Dača.

- Samo da podsetimo da je sama unutra rekla da jedva čeka da se porodi i da završi sa rijalitijem. Kad smo izašli, videli smo da se bavila rijalitijem i da je bila u odnosima sa bivšim rijaliti učesnicima. Kad se pričalo o njenim afterima, pominjanu si bivši učesnici. Situaciju je koristila, a sada ovu situaciju sa Rajačićem za koju sam sigurna da je istina - tu je sebe napravila na budalu -rekla je Kačavenda.

- Baš je ispala glupa. Toliko da potencira i pljuje Sofiju... Niko nije mogao da se svađa sa trudnom ženom. U narodu je totalno preokrenula priču, sve je prebacila na Sofiju. Sve je izgledalo kao da je zbog rijalitia -rekao je Dača.

- Da je imao osećanja prema Milici, nikada je ne bi tako povredio. Mislim da je Milica htela da razdvoji Sofiju i Terzu. Ja sam videla da je sve između Sofije i Terze bilo iskreno. Mislim da je Terza učinio Sofiji što je raskinuo. Kad je došla Milica, tu se sve presudilo. Možda bi se i pomirili i bili zajedno, ja sam kod Sofije videla emocije prema Terzi -rekla je Sofi.

- Ona nije ni htela da priča o Terzi, on je ostavljao više puta. Sofiju jeste povredio Terza, ona ga ne mrzi, ali joj je pao u očima. Nije istina da se Sofija nametala Terzi, on je prilazio njoj i slao joj čokoladice. Sve je davao meni da ja dam njoj -otkrio je Dača.

