AKTUELNO

Domaći

Ona koristi dete za... Kačavenda u svom stilu oplela po Aneli, čestitala joj rođendan pa se dotakla Anđele i Gastoza (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Milena Kačavenda je prethodne noći gostova u emisiji "Narod pita", a pred sam početak emisije odgovarala je na naša pitanja.

Nakon što je saznala da je Ivan Marinković komentarisao to što je stalno ima u medijima, Milena je otkrila kako gleda na to:

- On je samo ljubomoran na moju mladost, tek će me viđati. Moram da otkrijem da je mene moja nesuđena simpatija Ivan Marinković zapratio na Instagramu. - rekla je MIlena pa se osvrnula na Aneli i Luku, ali i njenu ćerku Noru:

- To je za mene degutantno, Asmin je u pravu, ona koristi dete za neku priču i ima pravo da se buni. Luka nije partner za ceo život, a nema poente da se dete upoznaje sa svakim partnerom. Ona će ako uđe i sledeće godine imati novu vezu, ali po mom mišljenju oni treba da ostanu zajedno jer su oboje dva tupsona.

Foto: Pink.rs

Milena ratovala si sa Gastozom, kako gledaš na njegovu vezu sa Anđelom i upoznavanje sa njenom porodicom:

- Bogougodno, ja njihov rad ne pratim, drago mi je da su porodični posle onih bahanalija na splavu. Jutros kada sam gledala u svoju šolju, ne wc, nego kada sam popula tursku kafu, videla sam da njima predstoji sjajna budućnost. Ja sam lažna kuma, mogu i njima da budem kuma.

Foto: Pink.rs

Milena se osvrnula i na prijateljstvo iz Elite koje ima sa Sandrom Obradović, Mateom Stanković i Sofijom Janićijević:

- Mi se svi družimo, izlazimo zajedno, uživamo i jako nam je lepo. - rekla je Milena pa se osvrnula na to što je Aneli aludirala da su njih četiri pored alkohola koristile nedozvoljene supstance u izlasku:

- Svako polazi od sebe, svi znaju da sam ja sportskog duha, i da to ne radim, za razliku od nje. Srdačan pozdrav za nju i srećan joj rođendan, za nju je Smederevka u konzervi.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Milena Kačavenda

#Narod Pita

#elita 8

#kačavenda

#kuma

POVEZANE VESTI

Domaći

INSTA REŠETKA: Milena Kačavenda zanemela na pitanje o Eni Čolić, otkrila ko je od muškaraca u Beloj kući bio NJENA META (VIDEO)

Domaći

Pretili su i meni i Baji: Sandra otkrila zbog čega ima obezbeđenje, oplela po Luki i Aneli, a evo u kakvom je odnosu sa bivšim suprugom (VIDEO)

Domaći

Sve radi iz koristi: Žana oplela po Marinkoviću, sumnja da je ovo razlog njegovog pomirenja sa Miljanom (VIDEO)

Domaći

INSTA REŠETKA! Anđela prokomentarisala svoje INTIMNE KLIPOVE i otkrila kako će potrošiti 50.000 evra! Progovorila o debaklu Aneli Ahmić i priznala kol

Domaći

Ako bude dobar... Sofi otkrila šta je Mateji poklonila za rođendan pa progovorila o Gastozu, evo da li se čuju (VIDEO)

Domaći

Za ruke, pa na lečenje: Milena Kačavenda osolila po Marinkoviću i Miljani, pa otkrila koji estetski zahvat je uradila (VIDEO)