Ona koristi dete za... Kačavenda u svom stilu oplela po Aneli, čestitala joj rođendan pa se dotakla Anđele i Gastoza (VIDEO)

Milena Kačavenda je prethodne noći gostova u emisiji "Narod pita", a pred sam početak emisije odgovarala je na naša pitanja.

Nakon što je saznala da je Ivan Marinković komentarisao to što je stalno ima u medijima, Milena je otkrila kako gleda na to:

- On je samo ljubomoran na moju mladost, tek će me viđati. Moram da otkrijem da je mene moja nesuđena simpatija Ivan Marinković zapratio na Instagramu. - rekla je MIlena pa se osvrnula na Aneli i Luku, ali i njenu ćerku Noru:

- To je za mene degutantno, Asmin je u pravu, ona koristi dete za neku priču i ima pravo da se buni. Luka nije partner za ceo život, a nema poente da se dete upoznaje sa svakim partnerom. Ona će ako uđe i sledeće godine imati novu vezu, ali po mom mišljenju oni treba da ostanu zajedno jer su oboje dva tupsona.

Milena ratovala si sa Gastozom, kako gledaš na njegovu vezu sa Anđelom i upoznavanje sa njenom porodicom:

- Bogougodno, ja njihov rad ne pratim, drago mi je da su porodični posle onih bahanalija na splavu. Jutros kada sam gledala u svoju šolju, ne wc, nego kada sam popula tursku kafu, videla sam da njima predstoji sjajna budućnost. Ja sam lažna kuma, mogu i njima da budem kuma.

Milena se osvrnula i na prijateljstvo iz Elite koje ima sa Sandrom Obradović, Mateom Stanković i Sofijom Janićijević:

- Mi se svi družimo, izlazimo zajedno, uživamo i jako nam je lepo. - rekla je Milena pa se osvrnula na to što je Aneli aludirala da su njih četiri pored alkohola koristile nedozvoljene supstance u izlasku:

- Svako polazi od sebe, svi znaju da sam ja sportskog duha, i da to ne radim, za razliku od nje. Srdačan pozdrav za nju i srećan joj rođendan, za nju je Smederevka u konzervi.

Autor: N.B.