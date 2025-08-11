AKTUELNO

Šopićka i Đedović uživaju na Ibici: Letovanje iz snova, a sa njim u društvu svetski poznati DJ (FOTO)

IVANA ŠOPIĆ I MARKO ĐEDOVIĆ UŽIVAJU NA IBICI: Letovanje iz snova, luksuz, glamur i susret sa svetski poznatom DJ zvezdom!

Voditeljka televizije Pink Ivana Šopić i bivši takmičar rijaliti programa „Elita“ Marko Đedović trenutno uživaju na Ibici, svetskoj prestonici elektronske muzike i luksuznog provoda.

Njih dvoje su odlučili da leto 2025. godine provedu u velikom stilu – a kako stvari stoje, svaki dan im je ispunjen morem, suncem, osmehom i dobrom muzikom.

Sudeći po fotografijama koje su se nedavno pojavile na društvenim mrežama, Ivana i Marko više nisu mogli da sakriju euforiju koju im pruža boravak na ovom španskom ostrvu.

Posebnu pažnju privukla je slika na kojoj je Ivana svetski poznatom DJ zvezdom – Deborom De Lukom. Naime, kako saznanjemo Ivana i Marko se provode na odmoru zajedno sa Deborom čije nastupe posećuje na hiljade ljudi.

Nema sumnje da se Đedović i Šopićka provode bolje nego ikada, a kako možemo zaključiti po slikama koje kače na društvene mreže, odmor će im biti više nego sjajan.

