Posle ove emisije ništa više neće biti isto: Večeras u NAROD PITA stižu Ivan, Ena i Kačavenda, spremite se za haos

Veliko superfinale najgledanijeg rijalitija "Elita 8" održano je nedavno na TV Pink i oborilo je sve rekorde gledanosti. Učesnici su privukli veliku pažnju javnosti tokom boravka u Beloj kuću, a samo su najbolji digurali do superfinala.

Kako se život aktuelnih učesnika koji su punih deset meseci intrigirali javnost svojim boravkom u "Eliti" nastavio i nakon superfinala. Redovno ćete imati priliku da na TV Pink gledate emisiju "Narod pita".

Večeras od 22h na TV Pink startuje novo izdanje emisije "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević ugostiće fantastičnu trojku, Ivana Marinkovića, Enu Čolić i Milenu Kačavendu.

Autor: N.B.