INSTA REŠETKA! Ponovo stao uz drugaricu: Dača prozvao Gastoza i Anđelu, otkrio šta misli u Atmiru Albi pa naveo PET najvećih lažova Elite 8 (VIDEO)

Prethodne noći su gosti u emisiji "Narod pita" bili Dača Virijević, Milena Kačavenda i Sofi Tkačenko.
U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja upravo Dači.
Da li pokušao da obnoviš vezu sa Sofi?
- Ne.
Da li ti je drago što te zovu Soeska abronuša?
- Nije mi drago, u rijalitiju svi ogovaramo. Nije mi drago, postoje mnogo veće abronuše, prvi Gastoz koji me je tako nazvao.
Koliko si devojaka do sada imao?
- Tri ozbiljne veze.
Nabroj pet najvećih lažova iz Elite 8?
- Aneli, Luka, Gastoz, Anđela i Mića.
Kako komentarišeš aferu Atmir Alba?
- Prvo da ga upoznamo pa da vidimo ko je to. Sofija kaže da ne postoji.
Šta misliš o Lepom Mići?
- O njemu imam lepo mišljenje, ali je jako ružno što je rekao da sam mu ja nameštao aferu sa Ivanijom, on je dobar čovek iako me je vređao i pljuvao?
Otkači se Tetovke pre nego što dotakneš dno.
- Ona što je rekao to nek ne jede ono što se ne jede. Šta tebe boli kutlača sa kim se ja družim
Top si komentator.
- Hvala!
Šta misliš o Anđeli i Gastozu?
- Ne mislim, Gastoz je ljiga, on je tajlandsko prase, a Anđela je lažov, ja sam je branio, a ona me je pljuvala. Ona ne poštuje nikada.
Detaljnije u nastavku.
Autor: N.B.