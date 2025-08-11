AKTUELNO

Domaći

INSTA REŠETKA! Ponovo stao uz drugaricu: Dača prozvao Gastoza i Anđelu, otkrio šta misli u Atmiru Albi pa naveo PET najvećih lažova Elite 8 (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Prethodne noći su gosti u emisiji "Narod pita" bili Dača Virijević, Milena Kačavenda i Sofi Tkačenko.

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja upravo Dači.

Da li pokušao da obnoviš vezu sa Sofi?

- Ne.

Da li ti je drago što te zovu Soeska abronuša?

- Nije mi drago, u rijalitiju svi ogovaramo. Nije mi drago, postoje mnogo veće abronuše, prvi Gastoz koji me je tako nazvao.

Foto: Pink.rs

Koliko si devojaka do sada imao?

- Tri ozbiljne veze.

Nabroj pet najvećih lažova iz Elite 8?

- Aneli, Luka, Gastoz, Anđela i Mića.

Kako komentarišeš aferu Atmir Alba?

- Prvo da ga upoznamo pa da vidimo ko je to. Sofija kaže da ne postoji.

Šta misliš o Lepom Mići?

- O njemu imam lepo mišljenje, ali je jako ružno što je rekao da sam mu ja nameštao aferu sa Ivanijom, on je dobar čovek iako me je vređao i pljuvao?

Foto: Pink.rs

Otkači se Tetovke pre nego što dotakneš dno.

- Ona što je rekao to nek ne jede ono što se ne jede. Šta tebe boli kutlača sa kim se ja družim

Top si komentator.

- Hvala!

Šta misliš o Anđeli i Gastozu?

- Ne mislim, Gastoz je ljiga, on je tajlandsko prase, a Anđela je lažov, ja sam je branio, a ona me je pljuvala. Ona ne poštuje nikada.

Foto: Instagram.com

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.

#Dačo Virijević

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Insta rešetka

POVEZANE VESTI

Domaći

Ako bude dobar... Sofi otkrila šta je Mateji poklonila za rođendan pa progovorila o Gastozu, evo da li se čuju (VIDEO)

Domaći

URADIĆEMO ISTE TETOVAŽE: Gastoz progovorio o vezi sa Anđelom, otkrio sve o čuvenoj žurki, a evo kako je reagovao kada je sreo Sofi (VIDEO)

Domaći

Ona koristi dete za... Kačavenda u svom stilu oplela po Aneli, čestitala joj rođendan pa se dotakla Anđele i Gastoza (VIDEO)

Domaći

Pretili su i meni i Baji: Sandra otkrila zbog čega ima obezbeđenje, oplela po Luki i Aneli, a evo u kakvom je odnosu sa bivšim suprugom (VIDEO)

Domaći

INSTA REŠETKA: Milena Kačavenda zanemela na pitanje o Eni Čolić, otkrila ko je od muškaraca u Beloj kući bio NJENA META (VIDEO)

Domaći

Ovo niko nije očekivao: Evo kako je protekao prvi susret Miljane i Teodore nakon Elite (VIDEO)