Oglasila se Marija Kulić nakon navoda da je Miljana doživela srčani udar: U šoku zbog svega, otkrila istinu

Miljana Kulić na svom Instagram profilu objavila je da je doživela srčani udar, te da joj se bore za život.

Miljana je porukom na Instagramu uznemirila javnost.

-Miljana je upravo doživela srčani udar. Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu, ali gojaznost je učinila svoje - piše u njenoj objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

Marija Kulić, besna kao ris, oglasila se za domaće medije i rekla kako Miljana sve izmišlja.

- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija za "Blic".

Ivan Marinković, Željkov otac trebalo je sa Kulićima da ide na more, međutim, to se za sada izjalovilo.

- Ivan je bio na rođendanu, otišao je sutradan, nije bilo uplate, nije dobio honorare iz rijalitija, ne želi da ide igde bez para. Očekuje uskoro da će da dobije novac, pa da svrati. Ivanu dugo treba da se spremi za more, a mi smo takvi, sutra idemo na more. Željko je obećao da će da dođe. Čekamo da li će se pridružiti detetu. Ako se ne bude pridružio i bude slagao, onda neću birati reči, jer deca ne smeju da se lažu. Dete pamti. Željko mu je rekao: "Tata, brzo dolazi". Videćemo koliko je to brzo. To zavisi od njega. Novac mu nije potreban, sve što imamo mi imaće i on, mi gledamo sreću deteta, niko to neće da mu prebaci - rekla je Marija za "Blic".



Autor: N.B.