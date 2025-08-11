GORI CRNA GORA ZBOG MAJE MARINKOVIĆ: Prošetala se u izazovnom kupaćem, sve oči uprte u nju, a evo kako se ona sprema za ELITU 9 (PAPARACO)

Maja Marinković, rijalizi zvezda koja je najavila veliki povratak u "Elitu 9", već je počela sa pripremama za ulazak na imanje u Šimanovcima, a ona trentuno uživa na crnogorskom primorju.

Naime, paparaco Pink.rs uslikao je crnu mambu na plaži u Bečićima a kada se pojavila sve oči su bile uprte u nju.

Poznata po zavodljivim kostimima, Maja je mamila uzdahe i jačeg i slabijeg pola, a ona je u svom stilu uživala u koktelima, suncu i moru, dok su je ljudi komentarisali i divli se njenom izgledu.

Maja ne krije da se sprema za Elitu 9, a kako boravi u Budvi i Bečićima čije plaže obožava, sigurni smo da Maja uveliko puni baterije kako bi dominirala u najavljenoj novoj i spektakularnoj sezoni najgledanijeg rijalitija u zemlji i inostranstvu.

Podsetimo, Maja Marinković potpisala je ugovor sa Željkom Mitrovićem o učešću u predstojećoj "Eliti 9", koja startuje ovog septembra.

- Čast i zadovoljstvo mi je, verujem da će ova sezona pokidati. Velika mi je čast da ću biti učesnica Elite 9 i daću sve od sebe da pokidamo i da budemo maksimalno gledani - rekla je tada Maja.

Autor: pink.rs