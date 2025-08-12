LUNA ĐOGANI DOMINIRA U TERETANI! Ovim vežbama rešila da dovede telo do savršenstva (FOTO)

Luna Đogani pokazala je mali deo svog treninga

Luna Đogani rešila je da svoju liniju dovede do savršenstva, pa se poput mnogih žena danas odučila za pilates.

Ljudi su mogli da videle kako je Đoganijeva ovladala tehnikama pilatesa na reformer spravi dok je u rukama držala veliku loptu za trening.

Luna ima dve ćerke Miu i Lanu, a svojevremeno je ispričala kako bi usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži.

- Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

Anabela i Gagi Đogani, Lunini roditelji oduvek su njena podrška, a evo kako su oni reagovali na prinovu:

- Mama i tata su odlepili za Lanom. Mama mi je jednom rekla ''Bože, kako ću sada moći da podelim ovu ljubav koju imam prema Miji''! Eto čim su je videli zaljubili su se i u nju i zavoleli je nenormalno - zaključila je Luna u emisiji ''Premijera vikend specijal''.

Autor: M. V.