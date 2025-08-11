PRVO OGLAŠAVANJE MILJANE KULIĆ NAKON VESTI DA JE IMALA SRČANI UDAR: Svi su mislili da je u bolnici, a ona... (FOTO)

Miljana Kulić je na Instagramu objavila da je imala srčani udar, što je njena majka Marija demantovala.

Miljana Kulić šokirala je javnost kada je objavila na Instagramu da je imala srčani udar, što je njena majka Marija odmah demantovala.

Miljana Kulić nakon neslane šale, objavila je sliku sa mora.

Ona je pozirala kraj vode, leđima okrenuta u kupaćem kostimu.

-Miljana je upravo doživela srčani udar. Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu, ali gojaznost je učinila svoje - pisalo je u njenoj objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

Marija Kulić, besna kao ris, oglasila se za medije i rekla kako Miljana sve izmišlja.

- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija za.

Autor: M. V.