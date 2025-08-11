POZLILO OCU MILJANE KULIĆ! Nakon vesti da je rijaliti zvezda doživela srčani udar, Siniša poručio samo jedno

Marija se oglasila na Instagramu i otkrila da je Miljana izmislila sve!

Kao bomba odjeknula je vest na Instagram profilu Miljane Kulić da je doživela srčani udar i da joj se lekari bore za život. Poruka je osvanula na Miljaninom profilu, nakon čega se oglasila i Marija Kulić.

- Nemam informaciju o tome da je na Instagramu objavila. Ne verujem da je Marija to napisala ili je... Možda je i Miljana sama napisala, ne znam. To je idiotizam! Izvinite, prijatno - izjavio je Siniša za Republiku i navodno prekinuo vezu jer mu nije dobro.

Podsetimo, Marija se oglasila na Instagramu i otkrila da je Miljana izmislila sve, vređajući je sve vreme u statusu.

- Da, stoki je i ovo smešno - napisala je kratko Marija, pa nastavila:

- Vi ste se uplašili, a ona umire od smeha što zovete mene i čita vaše komentare i smeje se. Ne javljam se da pričam o retardu - napisala je Marija.

- Pamtim kad sam bio u Nišu i kad su krenuli na more i mi ih pakujemo, Marija ulazi u kola i Željko unutra, ona se okreće ka meni i plače. Tad sam bio siguran koliko brine o njemu i koliko joj je drago što sam ja tu.

Autor: M. V.