AKTUELNO

Domaći

POZLILO OCU MILJANE KULIĆ! Nakon vesti da je rijaliti zvezda doživela srčani udar, Siniša poručio samo jedno

Izvor: Republika.rs, Foto: TV PINK PRINTSCREEN/PINK.RS/N. VUJIČIĆ/PINK.RS/P. RADOSAVLJEVIĆ ||

Marija se oglasila na Instagramu i otkrila da je Miljana izmislila sve!

Kao bomba odjeknula je vest na Instagram profilu Miljane Kulić da je doživela srčani udar i da joj se lekari bore za život. Poruka je osvanula na Miljaninom profilu, nakon čega se oglasila i Marija Kulić.

Foto: Instagram.com

- Nemam informaciju o tome da je na Instagramu objavila. Ne verujem da je Marija to napisala ili je... Možda je i Miljana sama napisala, ne znam. To je idiotizam! Izvinite, prijatno - izjavio je Siniša za Republiku i navodno prekinuo vezu jer mu nije dobro.

Podsetimo, Marija se oglasila na Instagramu i otkrila da je Miljana izmislila sve, vređajući je sve vreme u statusu.

- Da, stoki je i ovo smešno - napisala je kratko Marija, pa nastavila:

- Vi ste se uplašili, a ona umire od smeha što zovete mene i čita vaše komentare i smeje se. Ne javljam se da pričam o retardu - napisala je Marija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pamtim kad sam bio u Nišu i kad su krenuli na more i mi ih pakujemo, Marija ulazi u kola i Željko unutra, ona se okreće ka meni i plače. Tad sam bio siguran koliko brine o njemu i koliko joj je drago što sam ja tu.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

PRVO OGLAŠAVANJE MILJANE KULIĆ NAKON VESTI DA JE IMALA SRČANI UDAR: Svi su mislili da je u bolnici, a ona... (FOTO)

Domaći

Oglasila se Marija Kulić nakon navoda da je Miljana doživela srčani udar: U šoku zbog svega, otkrila istinu

Domaći

Marija Šerifović rastužila fanove! Oglasila se sa odmora i donela odluku (FOTO)

Domaći

Sale, sve sam ti rekla, od sutra prestajem da plačem jer ne voliš suze: Marija Šerifović se oglasila nakon sahrane Saše Popovića (FOTO)

Domaći

Slavlje u domu Marije Kilibarde: Voditeljka se emotivnim rečima obratila NJOJ, pa nazdravila za sve što dolazi (FOTO)

Domaći

Hitno oglašavanje Lazara Čolića Zole! Nakon što je saznao da će ga Marija Kulić tužiti postavio joj jedno pitanje: Da li snosiš odgovornost?!