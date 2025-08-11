Zavirite na proslavu rođendana Aneli Ahmić! Sve odiše luksuzom i stilom: DEKORACIJA ODUZIMA DAH, A POKLONI SAMO PRISTIŽU (FOTO)

Sve pršti od luksuza! Evo kako izgleda dekoracija na proslavi

Bivša učesnica "Elite 8" Aneli Ahmić danas proslavlja rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.

Posebnu pažnju privukli su pokloni koji su stigli od gostiju, ali i mnogobrojnih fanova koje imaju ona i njen dački Luka Vujović. Dekoracija u nežnim tonovima goste je ostavljala bez daha. Cvetni aranžmani i i bogata luksuzno servirana trpeza doprineli su intimnoj i svečanoj atmosferi.

Podsetimo, Aneli i Luka su svoj odnos započeli pred kamerama "Elite 8", gde su tokom meseci trajanja rijalitija prošli kroz brojne uspone i padove od flerta i strastvenih trenutaka, preko svađa, do pomirenja pred sam kraj sezone.

Nakon izlaska iz rijaliti programa, njihova ljubavna priča nastavila se i van kamera, a par danas deluje stabilno i zaljubljeno, što potvrđuju i zajednički planovi za budućnost, ali i Lukin susret sa Anelinom ćerkom Norom koji je oduševio region.

Autor: M. V.