AKTUELNO

Domaći

KIJA KOCKAR OTIŠLA NA KARIBE! Uživa za sve pare, slika se na plaži i pokazuje pogled iz hotela: EVO KAKO IZGLEDA LUKS SMEŠTAJ (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/P. Radosavljević ||

Kija uživa za sve pare!

Pobednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar donedavno je bila u Čikagu, a sad je obavestila sve da je odatle otputovala u Portoriko.

Foto: Instagram.com/kijakockar

Kija Kockar je snimila mnoštvo detalja, pa smo mogli da vidimo kako provodi vreme na plaži, pogled sa njene terase, ali i detalje iz smeštaja.

WC, spavaća soba, nestvarna boja okeana i mnoštvo palmi, sve ovo je završilo na njenim objavama na Instagramu.

Kiji je, po svemu sudeći, baš sve po volji na Karibima, pa storije non-stop kači, dok je evidentno da joj se ne žuri da se vrati u Srbiju.

Podsetimo, Kija je prošle nedelje podelila svoja izdanja sa jednog festivala u Čikagu, a na fotkama vidimo kakva je šetala ulicama ovog grada.

Brushalter sa srcima, šorčić, patike, šljašteći odevni komadi, sve ovo je pokazala na slikama na Instagramu.

- Moji momenti - navela je tad u opisu jedne od objava, dok u jednom kratkom klipu vidimo kako ispija pivo iz limenke.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

KIJA KOCKAR U IZLASKU SA DEČKOM U AMERICI: Otputovala u Čikago, a evo kako golupčići uživaju zajedno! (FOTO)

Domaći

OPUSTILA SE PORED BAZENA, A TEK DA VIDITE POGLED IZ LUKS HOTELA: Evo kako uživa Sanja Marinković, na odmoru donela važnu odluku (FOTO)

Domaći

UŽIVA U LUKS HOTELU! Darko napustio Beograd, pa pokazao gde je našao beg od vrućine: Ovako treba svaki dan (FOTO)

Showbiz

Ima se, može se! Bekam za dva sata pukao 30.000 evra, baškari se sa Viktorijom za sve pare!

Domaći

ČEKAM DUGO NA PRAVDU! Kija Kockar mora da NAPUSTI TURSKU, oglasila se iz nesvakidašnjeg vozila: Nažalost... (FOTO)

Domaći

ALEKSANDRA NIKOLIĆ PUNI BATERIJE PRED ELITU 9! Uživa sa novim verenikom na plaži u Francuskoj i izgleda nikad bolje (FOTO)