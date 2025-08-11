KIJA KOCKAR OTIŠLA NA KARIBE! Uživa za sve pare, slika se na plaži i pokazuje pogled iz hotela: EVO KAKO IZGLEDA LUKS SMEŠTAJ (FOTO)

Kija uživa za sve pare!

Pobednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar donedavno je bila u Čikagu, a sad je obavestila sve da je odatle otputovala u Portoriko.

Kija Kockar je snimila mnoštvo detalja, pa smo mogli da vidimo kako provodi vreme na plaži, pogled sa njene terase, ali i detalje iz smeštaja.

WC, spavaća soba, nestvarna boja okeana i mnoštvo palmi, sve ovo je završilo na njenim objavama na Instagramu.

Kiji je, po svemu sudeći, baš sve po volji na Karibima, pa storije non-stop kači, dok je evidentno da joj se ne žuri da se vrati u Srbiju.

Podsetimo, Kija je prošle nedelje podelila svoja izdanja sa jednog festivala u Čikagu, a na fotkama vidimo kakva je šetala ulicama ovog grada.

Brushalter sa srcima, šorčić, patike, šljašteći odevni komadi, sve ovo je pokazala na slikama na Instagramu.

- Moji momenti - navela je tad u opisu jedne od objava, dok u jednom kratkom klipu vidimo kako ispija pivo iz limenke.

Autor: M. V.