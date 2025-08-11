NIKAD SREĆNIJI! Aneli i Luka blistaju na proslavi njenog rođendana! Mala Nora osvojila sve simpatije, Lukina mama je NE ISPUŠTA IZ ZAGRLJALA (FOTO+VIDEO)

Luka i Aneli se stigli na proslavu njenog rođendana!

Bivša učesnica "Elite 8" Aneli Ahmić danas proslavlja rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.

Luksuzna dekoracija i trpeza su bile spremne, a pokloni od podrške su samo pristizali.

Prva se pojavila slavljenica, i to u društvu svog dečka Luke Vujovića i ćerkice Nore. Sa njima je na proslavu stigla i Lukina mama, Biljana Vujović.

Rijaliti par je izgledao božanstveno dok je pozirao paparacima, kamere našeg portala zabeležile su emotivne scene male Nore i Lukine mamae.

Naime, Biljana je sve vreme grlila Noru i nosila je u naručju, a videlo se i da Anelinoj ćerki prija pažnja koju dobija od Lukine mame.

Porodica je pozirala pred kamerama i izgledala nikad srećnije. Vidi se da im je lep povod za okupljanje uneo novu radost u živote nakon Elite 8.

Podsetimo, Lukini roditelji su razvedeni, majka Biljana podržava odnos sa Aneli, a otac Nikola nikada nije podržao njihovu ljubav. Otac je više šputa naglasio da će dati sve od sebe da Aneli skloni od Luke i da stane na kraj njohovoj romansi.

Autor: M. V.