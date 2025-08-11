Luka i Aneli se stigli na proslavu njenog rođendana!
Bivša učesnica "Elite 8" Aneli Ahmić danas proslavlja rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.
Luksuzna dekoracija i trpeza su bile spremne, a pokloni od podrške su samo pristizali.
Prva se pojavila slavljenica, i to u društvu svog dečka Luke Vujovića i ćerkice Nore. Sa njima je na proslavu stigla i Lukina mama, Biljana Vujović.
Rijaliti par je izgledao božanstveno dok je pozirao paparacima, kamere našeg portala zabeležile su emotivne scene male Nore i Lukine mamae.
Naime, Biljana je sve vreme grlila Noru i nosila je u naručju, a videlo se i da Anelinoj ćerki prija pažnja koju dobija od Lukine mame.
Porodica je pozirala pred kamerama i izgledala nikad srećnije. Vidi se da im je lep povod za okupljanje uneo novu radost u živote nakon Elite 8.
Podsetimo, Lukini roditelji su razvedeni, majka Biljana podržava odnos sa Aneli, a otac Nikola nikada nije podržao njihovu ljubav. Otac je više šputa naglasio da će dati sve od sebe da Aneli skloni od Luke i da stane na kraj njohovoj romansi.
Autor: M. V.