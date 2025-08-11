LUKA MI JE PRIREDIO ROĐENDAN: Aneli blista na gala proslavi, otkrila rođendanske želje, pa pomenula Asmina (VIDEO)

Bivša učesnica "Elite 8" Aneli Ahmić danas proslavlja rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.

Aneli je malo pre početka gala slvlja stale pred objektiv portala Pink.rs i otkrila kako je provela njen dan, ali i kako očekule da izgleda proslava.

- Ovo je bila Lukina želja i on mi je priredio rođendan i iznenađenje. Osećam se malo čudno jer sam poslednji put slavila ovako pre par godina. Ovo je malo drugačije i valjda mi neće biti neugodno, osećam se kao neka curica -istakla je Aneli.

- Ja želim pre svega mir i spokoj, da osetim to napokon. Želim sve najbolje ćerkici i mojoj porodici, a najviše sebi želim da imam mir i da splasnu problemi koje imam. Želim da odmorim i da se naspavam -rekla je Aneli koje su njene rođendanske želje.

- Ja nemam živaca da gledam i da čitam, zadnih dana ništa nisma pratila i ne znam ni da li me neko sinoć pominjao. Osman je jedan od gostiju večeras, doći će i uvek su pozvani -dodala je Aneli, pa se osvrnula na odnos sa Asminom Džurdžićem koji nije htela da komentariše.

Aneli o bivšim cimerima i Eliti 9:

- Nakon rijalitija imam komunikaciju samo sa par ljudi, to je normalna komunikacija. Ne gledaju mi se te face posle deset meseci. Plašim se da uđem sa Lukom ponovo, ali ne razmišljam o tome, potreban mi je odmor sada -kazala je Aneli.

Autor: M. V.