Luka progovorio o ljubavi sa Aneli, pa priznao da se ČUO SA OCEM! Jednom rečenicom Alibabu postavio na mesto: LJUBAV ĆERKE MOŽE ZADOBITI SAMO...

Luka o ljubavi sa Aneli i prozivkama koje dobija od njenog bivšeg muža!

Bivša učesnica "Elite 8" Aneli Ahmić danas proslavlja 36. rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.

Njen dečko Luka Vujović progovorio je o ljubavi sa Ahmićevom, pa se osvrnuo na odnos sa ocem Nikolom Vujovićem, Bajom.

- Pokušao sam da izbegnem, da ona ne pripremi da joj pripremam rođendan. Nama je posle 12 sati šest meseci, a pravo iznenađenj tek dolazi kroz par dana -započeo je Luka.

- Malo ljudi je verovalo u nas, a mnogi su smatrali da vide u nama nešto iskreno. Mi nismo zajedno da bi demantovali njih, već nas, odnosno momente gde smo imali teške trenutke. Mi ne merimo našu ljubav po skalama, ne gledamo kakva je ljubav Anđele i Gastoza, a opet znamo da ne može da se meri sa nama. Nama ne trebaju ni jahte ni šampanjci da se prska okolo, nama je dovoljno da legnemo u krevet, da pustimo Netflix i da se probudimo sa osmehom -rekao je Luka.

Luka o skandalu sa Urošem Stanićem:

- Uroš je neko kome ne možeš da uzvratiš na adekvatan način. On je prešao ulicu i otišao u apoteku i video me je sa svojim prijateljima, zašto tada ništa nije rekao? Kada sam krenuo da dajem intervju, uleteo je među kamere i krenuo jer zna daje to njegova teritorija. Dao sam mu jednu poslasticu da ima da se oblizule cele noći, kao što je i uradio -rekao je Luka.

- Luka o odnosu sa ocem Bajom:

- Sa ocem sam se čuo i poslao sam mu to što je izašlo na portalu. On je rekao: "Ma ja se ne mešam, nisam to tako rekao". Ja verujem da je rekao, jer nisam verovao u sve što su mi tamo preneli, kada sam izašao, video sam da je to istina. Ja ću se uvek držati svog stava, niko ne može da utiče na moj odnos -rekao je Luka, pa se psvrnuo na Aminove prozivke.

- To je takva kikiriki puter priča, on treba da živi i uživa, da stane na noge. Ja da vama pričam sa kim sam sedeo i sa kakvim ljudima... Ja mu želim sve najbolje i da bude dobar otac. Ne treba on sa Aneli da bude bff, ali samo poštovanjem prema Aneli može zadobiti ljubav ćerke -rekao je Luka.

Autor: M. V.