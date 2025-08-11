NAZDRAVLJAJU ŠAMPANJCEM! Luka iznenadio Aneli za rođendan: Torta oduzima dah, a jedna detalj svima zapao za oko (FOTO+VIDEO)

Gala slavlje u Beogradu!

Aneli Ahmić, bivša učesnica "Elite 8" večeras proslavlja 36. rođendan u jednom beogradskom lokalu, u društvu najbližih prijatelja i porodice, ali i cimera iz rijalitija.

Na gala proslavi okupio se veliki broj zvanica iz rijalitija kao što su Ivan Marinković, Milica Veličković i mnogi drugi.

Anlei je otkirla da joj je rođendan priredio i organizovao Luka Vujović, upravo dečko sa kojim je romasu započela u "Eliti 8".

Luka je pred Aneli iznao tortu sa prskalicama i njihovom slikom. Gosti su bili oduševljeni trospratnom tortom sa dekoracijom od prirodnog cveća, a Luka i Anlei su nazdravili šampanjcem dok su okupljene zvanice pevale rođendansku pesmu.

Autor: M. V.