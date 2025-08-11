AKTUELNO

Domaći

LUKA VERIO ANELI! Iznenadio je tokom rođendanske proslave, Ahmićeva ne dolazi sebi od ŠOKA: PRVA FOTKA PRSTENA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Luka i Aneli otpočeli novu etapu u svom odnosu!

Beogradski lokal u kom Aneli Ahmić prislavalja rođendan večeras je mesto najveće ljubavne priče "Elite 8". Luka Vujović zaprosio je svoju izabranicu Aneli tokom njene rođendanske proslave.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

U trenutku kada je slavlje dostiglo vrhunac, Luka je iznenada ustao, poveo Aneli napolje, a onda su nebo iznad lokala obasjale baklje i vatromet. Pred prijateljima, porodicom i zvanicama iz rijalitija, Luka je kleknuo i postavio pitanje koje se čekalo mesecima.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Vidno iznenađena, Aneli je kroz suze izgovorila sudbonosno „da“, što je izazvalo ovacije i aplauz svih prisutnih.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Njihova ljubavna priča, započela je pred kamerama "Elite 8", a večeras je dobila novi nastavak. Nakon burnih i strastvenih trenutaka u rijalitiju, par je i napolju pokazao da su nerazdvojni.

Autor: M. V.

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Rođendan

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

SKOVALI PLAN! Aneli i Luka tokom reklama smislili šta će reći za njene glasovne poruke, u sve umešali Asmina (VIDEO)

Domaći

NIKAD SREĆNIJI! Aneli i Luka blistaju na proslavi njenog rođendana! Mala Nora osvojila sve simpatije, Lukina mama je NE ISPUŠTA IZ ZAGRLJALA (FOTO+VID

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Uhvatili smo Anđelu i Gastoza nakon žurke! Zajedno se uputili u nepoznatom pravcu, jedan detalj svima privukao pažnju (FOTO+VIDEO)

Zadruga

Odlučili da postanu mama i tata: Luka i Aneli ne mogu da prestanu da se oduševljavaju iznenađenjem koje je stiglo u Belu kuću! (VIDEO)

Domaći

LUKA MI JE PRIREDIO ROĐENDAN: Aneli blista na gala proslavi, otkrila rođendanske želje, pa pomenula Asmina (VIDEO)

Domaći

Luka progovorio o ljubavi sa Aneli, pa priznao da se ČUO SA OCEM! Jednom rečenicom Alibabu postavio na mesto: LJUBAV ĆERKE MOŽE ZADOBITI SAMO...