LUKA VERIO ANELI! Iznenadio je tokom rođendanske proslave, Ahmićeva ne dolazi sebi od ŠOKA: PRVA FOTKA PRSTENA (FOTO)

Luka i Aneli otpočeli novu etapu u svom odnosu!

Beogradski lokal u kom Aneli Ahmić prislavalja rođendan večeras je mesto najveće ljubavne priče "Elite 8". Luka Vujović zaprosio je svoju izabranicu Aneli tokom njene rođendanske proslave.

U trenutku kada je slavlje dostiglo vrhunac, Luka je iznenada ustao, poveo Aneli napolje, a onda su nebo iznad lokala obasjale baklje i vatromet. Pred prijateljima, porodicom i zvanicama iz rijalitija, Luka je kleknuo i postavio pitanje koje se čekalo mesecima.

Vidno iznenađena, Aneli je kroz suze izgovorila sudbonosno „da“, što je izazvalo ovacije i aplauz svih prisutnih.

Njihova ljubavna priča, započela je pred kamerama "Elite 8", a večeras je dobila novi nastavak. Nakon burnih i strastvenih trenutaka u rijalitiju, par je i napolju pokazao da su nerazdvojni.

Autor: M. V.