ANELI POKAZALA PRSTEN! Evo kako je izgledao trenutak kada je izgovorila sudbonosno 'DA' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Beogradski lokal u kom Aneli Ahmić prislavalja rođendan večeras je mesto najveće ljubavne priče "Elite 8".

Luka Vujović večeras je zaprosio svoju izabranicu Aneli Ahmić tokom njene rođendanske proslave.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Luka je iznenada poveo Aneli napolje, a onda su nebo iznad lokala obasjale baklje i vatromet. Pred prijateljima, porodicom i prijateljima iz rijalitija, Luka je kleknuo i postavio pitanje koje se čekalo mesecima.

Foto: Pink.rs

Vidno iznenađena, Aneli je kroz suze izgovorila sudbonosno "da", što je izazvalo ovacije i aplauz svih prisutnih, nakon čega je za medije pozirala sa prstenom.

Foto: Pink.rs

Iako je mali broj njihovih cimera verovao da će Aneli i Luka opstati kao par nakon "Elite", oni su večeras dokazali svoju ljubav.

U nastavku pogledajte kako je izgledao trenutak kada je Aneli izgovorila sudbonosno "da":

Autor: M. V.

