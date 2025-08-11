ANELI POKAZALA PRSTEN! Evo kako je izgledao trenutak kada je izgovorila sudbonosno 'DA' (VIDEO)

Beogradski lokal u kom Aneli Ahmić prislavalja rođendan večeras je mesto najveće ljubavne priče "Elite 8".

Luka Vujović večeras je zaprosio svoju izabranicu Aneli Ahmić tokom njene rođendanske proslave.

Luka je iznenada poveo Aneli napolje, a onda su nebo iznad lokala obasjale baklje i vatromet. Pred prijateljima, porodicom i prijateljima iz rijalitija, Luka je kleknuo i postavio pitanje koje se čekalo mesecima.

Vidno iznenađena, Aneli je kroz suze izgovorila sudbonosno "da", što je izazvalo ovacije i aplauz svih prisutnih, nakon čega je za medije pozirala sa prstenom.

Iako je mali broj njihovih cimera verovao da će Aneli i Luka opstati kao par nakon "Elite", oni su večeras dokazali svoju ljubav.

U nastavku pogledajte kako je izgledao trenutak kada je Aneli izgovorila sudbonosno "da":

Autor: M. V.