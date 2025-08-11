ON JE JEDAN GAD: Ena ušla u žestok verbalni klinč sa Ivanom, iskazala gađenje prema njemu, pa osetila njegov GNEV! (VIDEO)

Šok!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Meni je veoma teško jer moram da sedim pored ove kanalizacije, Ivana Marinkovića - kazala je Ena.

- Pa da li sam ja vodovod ili kanalizacija, to je druga stvar. Ona mora da zna da i vodovod i kanalizacija sve trpe. Ona neka bolje misli o tome šta je ona sve gutala - dodao je Ivan.

- Odvratan mi je osećaj dok sedim pored njega. S ovom njegovom alkoholičarskom facom dok sedi pored mene, osećaj mi je katastrofalan. On je jedan gad - istakla je Ena.

- Samo ću reči, ako Aneli ima č*ar na faci, kako si govorila, ti imaš ku*ac na faci. Devojko, ti si dok je Peja išao da se kupa, išla kod Mateje u njegov krevet, usta nisi oprala tada. Ako budeš ušla u ''Elitu 9'', ti ćeš se pe*lati sa Filipom i Borom, samo tako. Ne znam hoćeš li, ali Peje tada neće biti ni na vidiku - rekao je Ivan.

- Ivane, ne sramoti se - dodala je Ena.

- Jednom prilikom je Kristina Buđevac rekla da misli kako Karić ima veliki polni organ, a Ena je rekla ''ćuti, ja znam da ima veliki'' - kazao je Ivan.

- To je opšte poznato, to svi znaju. Ivane, opet si ljubomoran - kazala je Ena.

Usledilo je uključenje prve gledateljke ove večeri.

- Dobro veče, pozdrav veliki za Enu, ona je bila moj favorit. Ona je pravi primer kako devojka treba da se ponaša u rijalitiju. Ovaj klošar Ivan je jedna velika katastrofa od osobe. On komentariše Enino majčinstvo, a kakav je on otac?! Nije sa sinom Željkom otišao na more, kako ga nije sramota?! - upitala je gledateljka.

- Nemam dovoljno finansija - rekao je Ivan.

- Ni ćerki Leni nisi lepo rođendan česitao, kupio ništa nisi. Nisi ni Željku, sram da te bude - kazala je gledateljka.

- Nemam pare - rekao je Ivan.

- Kačavenda, ti mi se uopšte ove godine ne dopadaš kao učesnik, pokazala si se loše - rekla je gledateljka.

- Juče ste se uključili i kvalili me, sad odjednom ne valjam. Molim vas, odlučite se - rekla je Kačavenda.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.