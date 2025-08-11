ON NE ZNA GDE SE NALAZI: Ena Čolić prokomentarisala veridbu Aneli i Luke, pa otkrila šta se dešava sa njegovim 'članstvom' u LA FAMILIJI! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U emisiji ''Narod pita'', gosti voditelja Darka Tanasijevića u studiju bili su Milena Kačavenda, Ivan Marinković i Ena Čolić.

- Meni nije jasno kako iko, kao gledateljka koja je zvala maločas, može da pohvali Enu i navija za ženu koja je psovala ljude i pominjala grobove i svašta nešto - rekao je Ivan.

- Tebe treba da bude stid i sram. Ja tako govorila nisam, ti si jedan bolesnik - istakla je Ena.

- Meni su neki tvoji ljudi pretili, ali neću o tome - kazao je Ivan.

- Nemoj da iznosiš laži. Neko i ako ti je rekao nešto, to sigurno nije jer sam ja rekla da išta kaže - istakla je Ena.

- Devojko, ti si čist blam, to ti je valjda jasno - istakao je Ivan.

- Pogledaj sebe, molim te. Toliko mi je neprijatno zbog tvog postojanja, da je to strašno - rekla je Ena.

- Pogledaj svoje palčeve, jedeš svoje prste, očigledno imaš neke traume iz detinjstva - kazao je Ivan.

- Ti treba pasiranu hranu da jedeš samo, jer zube nemaš - kazala je Ena.

- Upravo moram da kažem da gledaoci mogu da odu na portal Pink.rs i sve pročitaju o veridbi, jer je Luka verio Aneli. Ena, kako to komentarišeš? - upitao je voditelj.

- Nisam to očekivala. Iskreno, mogu samo da kažem da je Luka jedna velika lajsna, ne zna gde se nalazi - rekla je Ena.

- Da li je la familija njega odbacila, a ostavila samo tebe? - upitao je voditelj.

- Oni su zamerili njemu jer je vređao Milenu i mene. Sigurna sam da niko od tih ljudi nije bio na tom rođendanu - kazala je Ena.

- Dobro veče, pozdrav svima. Ena je bila moj favorit. Želim da je vidim i u ''Eliti 9''. Dopada mi se veoma kao osoba. Što se tiče Ivana, ne volim da osuđujem ljude, te ne bih da mnogo komentarišem loše nekog. Milena, da li ćete ući u ''Elitu 9?'' - kazala je gledateljka.

- Za sada ne, videćemo, nikad se ne zna - kazala je Milena.

Detaljije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.