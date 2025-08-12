OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Kačavenda se bacila u zagrljaj Ivanu Marinkoviću: Evo kako je izgledao prvi susret (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Milena Kačavenda i Ivan Marinković svojim sukobima i raspravama obeležili su "Elitu 8". Međutim, njihov prvi susret nakon superfinala rijalitija protekao je iznenađujuće dobor.

Iako su mnogi očekivali da će već pri prvom susretu padati teške reči i da će doći do žučne rasprave, situacija se izgledala sasvim drugačije.

Milena i Ivan su gostvali u emisiji "Narod pita" i sreli su se izpred zgrade Pinka kako bi medijima dali intervjue. Prva je stigla Milena, a čim je videla kako se zgradi privližava Ivan, odmah je potrčala ka njemu.

- Čekaj bre, idem bre da te čekam. Gde je naša lažna ljubav? -rekla je Milena bacalući se Ivanu u zagrljaj.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.