DŽUKELA S AVATARSKOM FACOM: Bora Santana uputio žestoke reči Eni, pa izazvao njenu reakciju: ON JE KONTEJNER OD OSOBE! (VIDEO)

Bukti rat!

Bora Santana oglasio se u emisiji ''Narod pita'', te voditelj Darko Tanasijević pročitao poruku koju je uputio Eni Čolić.

- Prvo reci Eni da nije bila sa šeikom. Nikada joj dečko nije bio, vređa dečka time. Nijedna drugarica se ne druži sa njom, jer je svakoj skinula dečka. Sram je bilo, džukela jedna, sa avatarskom facom.Fetiš joj je da menja drugare iz jednog društva. Klošarka mala, prljava, avatarska. Bolje da je uši uradila - napisao je Bora.

- On je kontejner od osobe. Običan jedan gad. Sav je odvratan, kao i Ivan Marinković. On da komentariše devojke, on takav? Bora je i estetski lik koji kopa po kontejneru. Bora može da dođe na Altinu i da skuplja one limove i staro gvožđe. Mislim da ona kuća što ju je kupio, nije ni njegova - kazala je Ena.

- Avatarko, bolje se pogledaj. Sve drugarice su te od*ebale, jer si im momke skidala. Ja se ne stidim svog izgleda, jer je kosa bar moja. A to za limove i sekundarnu sirovinu, obrati se svom dečku Peji, ako ciljaš na nacionalnost - napisao je Borda.

- Ja sam mislila na estetiku, zbog toga sam rekla za sekundarnu sirovinu i kontejner. Što se tiče tog šeika, kog Bora pominje, on je išao na njegovu slavu da mu lomi slavski kolač, jer ga je poštovao, a taj Bora sad tako priča o njemu, jer je u zatvoru - istakla je Ena.

