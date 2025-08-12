AKTUELNO

Domaći

Želim da mu se otfikari glava: Ena ključa od besa kao nikad! Eksplodirala kao bomba, pa Ivanu i Bori Santani poželela SMRT! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića

- Postoji šansa da se ovo obustavi onog momenta kad ova osoba premine - rekla je Ena.

- Šta ćemo sa Borom? - pitao je Darko.

PROVELI NOĆ ZAJEDNO?! Ena zagoneznim osmehom bacila sumju da je sklopila PRIMIRJE sa Pejom! Evo šta kaže o potencijalnom pomirenju! (VIDEO)

- Njemu isto želim. Da li vi želite da svi ljudi na ovom svetu žive? Ja ne! Pominjao je moje dete, psovao majku, a onda se priča kako ja njega želim. Nažalost moram da delim prostor sa ovim - govorila je Ena.

- Ovo je malo otišlo predaleko... Uvrede su jezive. Ja sam neko ko psuje, vređa, a ovo je prekucalo igricu - dodala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta što sam nekome poželela smrt? Pa svaki dan nekome kažem "crkni" - rekla je Ena.

- On je provokator i odvratan je, ali ti Ena... Ja mogu da razumem da se braniš na sve načine i ne osuđujem te, ali prešla si sve moguće - nastavila je Kačavenda.

- Prihvatite i volite me ili ne. Ja sam to što jesam i želim da mu se otfikari glavudža, a što se tiče Bore i njemu isto - pričala je Ena Čolić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

